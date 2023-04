https://sputniknews.lat/20230407/zelenski-y-su-ultimo-acto-de-desesperacion-el-sabe-que-ha-perdido-1137836176.html

Zelenski y su "último acto de desesperación": "Él sabe que ha perdido"

La doctrina militar estadounidense de "dominio de espectro completo", basada en la hegemonía área, terrestre, marítima y espacial, como así también de los medios donde circula la información, es una ilusión basada en suposiciones arrogantes, dijo un destacado analista de defensa en una columna reciente publicada en el sitio web Consortium News.Allí se argumenta que la estrategia general del Departamento de Defensa estadounidense exige que el resto del mundo se incline ante el liderazgo del país norteamericano.En diálogo con Sputnik, Scott Ritter dice que esta estrategia parece cada vez menos efectiva tras la derrota de Estados Unidos en Afganistán y con Rusia enfrentándose a las fuerzas de poder occidentales en Ucrania."El dominio de espectro completo es algo que se desarrolló después del final de la Guerra Fría, donde Estados Unidos emergió como la única superpotencia restante", explicó Ritter. "Literalmente es una expresión de hubris y arrogancia nacional, su ignorancia. Implica que Estados Unidos no solo es una nación excepcional, sino que es predominantemente excepcional".La implicación de la doctrina es que Estados Unidos no puede vivir en paz con otras naciones o incluso tratarlas con respeto, argumentó. "No queremos llevarnos bien con la gente. Queremos controlar a la gente. Queremos imponer nuestra voluntad a los ciudadanos de todo el mundo. Sin excepciones. Eso es lo que significa el espectro completo", dijo Ritter. El oficial de inteligencia retirado del Cuerpo de Marines de EEUU afirmó que la doctrina condujo no solo a las guerras de décadas en Afganistán e Irak luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, sino también a hostilidades inconstitucionales sobre los derechos de los ciudadanos estadounidenses."Diecinueve secuestradores con cuatro aviones nos derribaron como nación, colapsaron nuestra economía y básicamente entraron en nuestro ciclo de toma de decisiones, obligándonos a reaccionar de una manera que destruyó la credibilidad de los Estados Unidos", opinó Ritter. En Afganistán, Estados Unidos "pasó 20 años tratando de implementar un dominio de espectro completo, pero perdimos. No dominamos nada", agregó. “Y ahora lo que estamos viendo en Ucrania, un escenario que debería ser favorable para nosotros porque es lo que sabemos hacer, el combate terrestre a gran escala, tampoco podemos dominar. Estamos siendo reducidos a nada en Ucrania”.Esas "heridas autoinfligidas son a menudo el producto de la arrogancia", dijo, citando "nuestro derribo de la constitución".La desesperación de ZelenskiEsta semana se izó la bandera rusa en el centro de la ciudad clave de Donetsk, Artiómovsk, mientras que presuntos agentes ucranianos asesinaron al corresponsal de guerra de Donbás Vladlén Tatarski, en un atentado terrorista en San Petersburgo. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había insistido previamente en que la pérdida de la ciudad lo obligaría a comprometerse con Moscú para poner fin al conflicto."Lo interesante es que Zelenski estuvo en Polonia recientemente", señaló el experto, donde especuló que el líder ucraniano estaba "buscando llegar a un acuerdo" con Varsovia para blindarse."Él sabe que no puede ser miembro de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). Sabe que no puede ser miembro de la Unión Europea. Y ahora sabe que Artiómovsk ha caído, que ha perdido esta guerra", dijo Ritter. "Entonces, un último acto de desesperación: está buscando una unión política con Polonia. Está hablando de borrar la frontera para que se conviertan en uno. Y de alguna manera esto fortalecerá su posición en la mesa de negociaciones".Sin embargo, el especialista dudó que Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea vayan a apoyar esa táctica. "Ucrania está perdiendo esta guerra. Hay gente hablando de un ofensiva de primavera que se supone que ocurrirá", pero "hay un reconocimiento creciente de que nunca sucederá", porque Kiev ya no tiene fuerzas suficientes para tal operación, estimó."Los rusos destruirán cualquier fuerza de contraataque", predijo Ritter, "y luego, con la mayor parte de su fuerza aún intacta, lanzarán un devastador contraataque de una forma u otra. Rusia se está moviendo hacia el oeste y Ucrania está literalmente atrapada entre una roca y un lugar duro".

