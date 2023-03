https://sputniknews.lat/20230320/los-neoconservadores-en-eeuu-mostraron-un-interes-malsano-por-irak-1137097257.html

"Los neoconservadores en EEUU mostraron un interés malsano por Irak"

"Los neoconservadores en EEUU mostraron un interés malsano por Irak"

El exministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Nabil Fahmy, declaró a Sputnik que la invasión estadounidense de Irak se preparó con la llegada al poder de... 20.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-20T19:20+0000

2023-03-20T19:20+0000

2023-03-20T19:20+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

oriente medio

guerra de irak (2003)

eeuu

irak

george w. bush

egipto

isis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/105914/21/1059142170_0:0:4289:2413_1920x0_80_0_0_32e4aeae7df5bb8e7256246b738e8d88.jpg

Interés de EEUU en IrakEn 2003, Nabil Fahmy era embajador extraordinario y plenipotenciario de Egipto en Estados Unidos. Según él, la invasión se negoció con todo el cuerpo diplomático árabe. Desde la elección de George W. Bush como presidente de EEUU, "los neoconservadores mostraron un interés malsano por Irak". El vicepresidente Richard Cheney, en particular, se destacó en esta cuestión. En su primera visita a los países árabes, le dijo al exministro de Asuntos Exteriores que quería centrarse en Irak."Le pregunté por qué Irak exactamente. Pero Richard Cheney dijo que Irak tenía su atención. Transmití este peculiar interés a los dirigentes de El Cairo. Pero nadie adivinó entonces que en 2003 se llegaría a una invasión abierta", relató Fahmy.El ministro egipcio transmitió el mensaje del presidente Hosni Mubarak al jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos y a varios funcionarios estadounidenses en Washington, en el sentido de que una invasión de Irak era desaconsejable. La diferencia entre liberar Kuwait de la ocupación, en la que también participaron los egipcios, y ocupar directamente un país árabe fue considerable, postuló.Como señaló Fahmy, la delegación egipcia subrayaba cada vez más en que no apoyaba la invasión estadounidense. En un momento dado, Condoleezza Rice les preguntó explícitamente por qué se repetía esa retórica en cada respuesta.Posición internacional y verdaderas razones Según Nabil Fahmy, la Administración estadounidense estaba decidida a entrar en Irak desde el primer día que llegó al poder el presidente George W. Bush. El curso de acción ya estaba tomando forma después del 11-S. La Administración Bush tenía que justificar esta operación militar para convencer a la opinión pública estadounidense de que existía una amenaza real, aseguró Fahmy.Puso de relieve que la decisión estadounidense de entrar en Irak se tomó independientemente de las acciones del expresidente iraquí Sadam Huseín y del sufrimiento del pueblo iraquí. Según Fahmy, se debió al deseo de hacer realidad las ambiciones tras la liberación de Kuwait, ya que en aquel momento había una gran controversia sobre la necesidad de poner fin a la guerra de liberación. Otra razón podría ser el hecho de que Estados Unidos ya estaba trabajando en el concepto de un Nuevo Oriente Medio, y el lugar más fácil para empezar era un Irak debilitado por las sanciones, sostuvo.Las consecuencias más notablesEl exministro egipcio ve las consecuencias prolongadas que duran hasta el día de hoy y con las que la región de Oriente Medio tiene que lidiar. "Me opuse a la Invasión de Kuwait por Irak y vi que era algo inaceptable y un gran error por parte de Sadam Huseín. No veo que ningún país tenga derecho a invadir otro sin respetar el derecho internacional. Por esa razón, tampoco apoyé la invasión de Irak. No obstante, esa guerra provocó en Levante y la región del Golfo, y más tarde desencadenó la aparición de los terroristas del ISIS en la región. A día de hoy, Oriente Medio sigue lidiando con las consecuencias de la invasión estadounidense de Irak hace 20 años", manifestó Fahmy.Según él, a principios del año 2000, Estados Unidos quería demostrar a Oriente Medio que, tras el colapso de la URSS, podían hacer lo que quisieran con los anteriores aliados de Moscú. Ahora las condiciones son bien distintas, detalló al aclarar que Washington ya no está dispuesto a dar garantías ni a sacrificar su riqueza o sus fuerzas para proteger la región. Los países árabes empezaron a darse cuenta de que no se puede dar un trato preferente a Estados Unidos. Así comenzó una política exterior de equilibrio para los países árabes, en la que se empezó a dar a EEUU el papel de socio importante, pero no el único.*Autodenominado Estado Islámico, proscrito en Rusia.

https://sputniknews.lat/20230320/eeuu-no-ha-cambiado-pese-a-las-consecuencias-de-su-invasion-en-irak-1137085293.html

eeuu

irak

egipto

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, oriente medio, guerra de irak (2003), eeuu, irak, george w. bush, egipto, isis