Todo menos la paz: ¿qué pretende lograr Occidente al incitar a Ucrania a negociaciones de paz?

Todo menos la paz: ¿qué pretende lograr Occidente al incitar a Ucrania a negociaciones de paz?

Occidente puede incitar a Kiev a iniciar negociaciones de paz, pero esta misma paz no es el objetivo que pretenden lograr con ello, comentó a Sputnik Alexandr... 07.04.2023, Sputnik Mundo

La situación tiene de fondo las declaraciones del antiguo asesor del expresidente ucraniano Leonid Kuchma, Oleg Soskin. Según él, los países occidentales podrían cortar el apoyo militar a Kiev y obligar a su mandatario actual, Volodímir Zelenski, a negociar en caso de fracasar la contraofensiva de las FFAA ucranianas."Europa está cansada de Ucrania y quiere que acabe pronto, pero no puede traicionar abiertamente a Kiev", afirmó.Soskin opinó también que los Estados occidentales esperan enmarcar la situación de tal manera que Zelenski no tenga más remedio que aceptar las negociaciones bajo la presión de EEUU.En este contexto, Dudchak expresó que es posible que en el futuro Occidente impulse a Kiev a iniciar negociaciones, pero no con el objetivo de lograr la paz, sino como subterfugio."EEUU estaría satisfecho con el cese de las hostilidades y la fijación de la línea de contacto, porque necesita tiempo para poner a pleno rendimiento su complejo militar-industrial. Tiene grandes planes para los próximos años, mientras que el Ejército ruso está ganando impulso y la situación es desfavorable para las FFAA ucranianas en los frentes. Por lo tanto, una pausa sería ventajosa para EEUU", opinó.Hay señales ocasionales de los países occidentales que parecen indicar "fatiga" con el conflicto en torno a Ucrania, pero esto debe tratarse con escepticismo, continuó el analista.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero de 2022 el lanzamiento de la operación militar especial en Ucrania para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio por parte de Kiev.Cuatro días después, Moscú y Kiev entablaron negociaciones para lograr un acuerdo que pusiera fin a las hostilidades. La última ronda presencial de estas consultas se celebró el 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul, a puerta cerrada, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas.

