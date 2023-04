"No ofrece autonomía a nadie": cómo el préstamo del FMI para Ucrania permite a Occidente controlarla

https://sputniknews.lat/20230405/no-ofrece-autonomia-a-nadie-como-el-prestamo-del-fmi-para-ucrania-permite-a-occidente-controlarla-1137761559.html

Occidente quiere controlar a Ucrania endeudándola, declaró a Sputnik José Menezes Gomes, profesor de economía de la Universidad Federal de Alagoas (Brasil), a... 05.04.2023, Sputnik Mundo

El 31 de marzo, la organización aprobó una línea de crédito de 15.600 millones de dólares para Ucrania, que se liberarán a lo largo de cuatro años. Se trata del primer préstamo a un país en conflicto en la historia del fondo.Según la subdirectora ejecutiva del FMI, Gita Gopinath, el nuevo programa pretende "afianzar la estabilidad macroeconómica y financiera, así como llevar a cabo reformas estructurales críticas". Mientras tanto, el PIB de Ucrania se redujo alrededor de un 30% en 2022 y el país tiene un gran déficit fiscal."Cuando el FMI libera recursos a un país, condiciona toda la política económica y social de este. La deuda permite a estos organismos controlar las decisiones económicas y sociales de los países endeudados, como Ucrania", comentó Menezes Gomes."El país se convierte en prisionero y, por tanto, exige cada vez más recursos. Cuantos más recursos pide, más suben los tipos de interés. Y quien gana con eso son los bancos", explicó el economista.Según él, al final de este ciclo, el país endeudado acaba llevando a cabo privatizaciones masivas y sometiéndose a severas políticas de austeridad, como ha sido el caso de Grecia.La Unión EuropeaGopinath reveló que los recursos del FMI se utilizarán para que Ucrania pueda cumplir las condiciones de entrada en la Unión Europea (UE). Para Menezes, sin embargo, la entrada de países con menor índice de desarrollo en el bloque europeo podría ser una trampa."Analicé los datos socioeconómicos de los países que entraron en la UE, tanto en términos de acceso a los servicios sociales como de endeudamiento familiar. Observé que el bloque no ofrece sanidad, educación ni empleo. Los que entraron en la UE hicieron un muy mal negocio", expresó el experto.Advirtió también que, en contra del sentido común, la UE ya no representa el Estado del bienestar, sino "la austeridad y el neoliberalismo"."La UE solo ofrece austeridad. Al entrar en el bloque, lo único que obtienen los países del Este es un pasaporte europeo para que su población compita por trabajos precarios en la UE", lamentó el analista.Tras haber analizado la historia de la balanza de pagos de los países europeos, Menezes concluyó que solo cuatro países se han beneficiado de la formación del bloque económico, en particular Alemania."La UE es el mecanismo por el que Alemania conquista su hegemonía regional. Son las empresas alemanas las que se benefician de la expansión europea. Es el premio que Alemania gana por permanecer subordinada a EEUU", profundizó.En palabras del experto, Ucrania es de particular interés para el bloque porque es el país más grande del continente, con muchas tierras fértiles.

