Una investigación implica al yate Andrómeda con el ataque al gasoducto Nord Stream

Según el medio, los investigadores también descubrieron que dos miembros de la tripulación del yate usaban pasaportes búlgaros.El diario añadió que acusar a Kiev de un atentado terrorista contra los Nord Stream podría desatar disputas en la UE sobre la ayuda a Ucrania.Se agrega que si Occidente quisiera culpar a Moscú del ataque, tendría que reconocer que Rusia fue capaz de llevar a cabo un "sabotaje con éxito contra infraestructuras críticas en el patio trasero de Europa Occidental", lo que provocaría exigencias de respuesta.Al mismo tiempo, mencionar a cualquier país u operativo occidental en este contexto podría causar una profunda desconfianza interna en medio del hecho de que "Occidente está luchando por mantener un frente unido", enfatizó el periódico."La negativa a cooperar con Rusia socava la credibilidad de la investigación"El embajador ruso en Dinamarca, Vladímir Barbin, declaró que la negativa de Dinamarca, Alemania y Suecia a cooperar con Rusia en el caso Nord Stream socava la credibilidad de su investigación.De acuerdo con el medio, el embajador también comentó las conclusiones de la Agencia Danesa de la Energía sobre el objeto descubierto cerca del gasoducto Nord Stream 2.Barbin subrayó que los expertos de Moscú creen que el objeto hallado cerca del Nord Stream 2 formaba parte de un artefacto explosivo.Anteriormente, la Agencia Danesa de la Energía había invitado a Nord Stream 2 AG, el operador de Nord Stream 2, a participar en la operación para retirar el objeto detectado cerca del gasoducto. Tiene forma de cilindro con una altura de unos 40 centímetros y un diámetro de 10 centímetros. La oficina no descartó la posibilidad de que se tratara de una boya de humo en alta mar. Para aclarar la naturaleza del objeto, se decidió sacarlo a la superficie con ayuda del Ministerio de Defensa danés.Por su parte el 3 de abril, The Washington Post afirmó que los investigadores que fueron entrevistados de manera anónima expresaron sus dudas sobre la versión oficial de que un grupo de saboteadores ucranianos pudiera haber perpetrado semejante ataque desde un pequeño yate de vela. Ante todo, muestran escepticismo en cuanto a la posibilidad de que un grupo de seis personas en un barco de vela pudiera llevar cientos de kilos de explosivos que volaron los Nord Stream.El 26 de septiembre de 2022, la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo, anunció una fuga de gas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm, en el mar Báltico, por causas desconocidas.Más tarde trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas, y los gobiernos de Alemania, Dinamarca y Suecia no descartaron un acto de sabotaje.El pasado 8 de febrero, el periodista estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, reveló que buzos militares EEUU colocaron cargas explosivas bajo los gasoductos rusos durante los ejercicios "Baltops" de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a mediados de 2022.En septiembre, según el periodista, los noruegos activaron los explosivos, causando serios daños a los ductos que conectan a Rusia con Alemania por el fondo del Báltico.Hersh subrayó que Biden aprobó el sabotaje tras más de nueve meses de debates secretos con su equipo de seguridad nacional.

