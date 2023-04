https://sputniknews.lat/20230408/puede-la-ue-escapar-de-la-dependencia-de-eeuu-y-acercarse-a-china-1137896487.html

¿Puede la UE escapar de la dependencia de EEUU y acercarse a China?

¿Puede la UE escapar de la dependencia de EEUU y acercarse a China?

La Unión Europea está interesada en desarrollar las relaciones comerciales con China, pero mientras Pekín insta a fortalecer el entendimiento político mutuo... 08.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-08T13:00+0000

2023-04-08T13:00+0000

2023-04-08T13:00+0000

política

china

eeuu

🌍 europa

🌏 asia

unión europea

cooperación económica

xi jinping

ursula von der leyen

economía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/08/1137896635_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_d6a6d1ae3ec910d3897a0b557ebcbb86.jpg

Pocas semanas después de la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Rusia, y su reunión con el mandatario ruso, Vladímir Putin, China acogió al presidente francés, Emmanuel Macron, y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Los últimos llegaron al país asiático en un momento de deterioro del entendimiento político entre Europa y China. Como consecuencia, la necesidad de restablecer los lazos entre sí constituía uno de los objetivos principales de la visita de los funcionarios europeos. Durante los encuentros, los oficiales marcaron hojas de ruta para futuros contactos y abordaron perspectivas de cooperación entre China y Europa a largo plazo. Xi Jinping, afirmó que el país está dispuesto a reanudar de forma exhaustiva los intercambios con la UE, mientras que el primer ministro del Consejo de Estado chino, Li Qiang, reiteró la intención de aplicar todos los esfuerzos para realizar la cumbre China-UE de este año, así como para fortalecer la confianza política mutua junto con la UE.Sin embargo, pese a estas declaraciones positivas, aún no se sabe si la UE está realmente preparada para despolitizar el compromiso económico con China.Alta presiónDurante la reunión trilateral, la segunda persona en la jerarquía de la UE, que solía criticar notablemente a Pekín, hizo una declaración que era inesperada en general, afirmó a Sputnik el director del Centro de Estudios de la UE de la Universidad de Anhui, Yin Jianlong. El comercio entre China y la UE ejerce un papel importante en las relaciones entre las dos partes, ya que están vinculados de modo muy estrecho en términos económicos y del comercio, de acuerdo con Jianlong. Destaca la importancia de la red de transporte de mercancías China-Europa, a la que están conectados muchos centros administrativos provinciales y ciudades chinas, lo cual facilita la cooperación. Incluso la presión estadounidense, en opinión del experto, es incapaz de romperla.Al mismo tiempo, parece que las declaraciones positivas de Von der Leyen durante los encuentros fueron dictadas por la influencia de los líderes de los principales países de la UE. Lo detalló a Sputnik Borís Guselétov, investigador principal del Departamento de Estudios Sociales y Políticos del Instituto de Europa de Academia de Ciencias de Rusia.El experto hace hincapié en que Von der Leyen se encuentra bajo una fuerte presión. Por un lado, las medianas y grandes empresas están a favor de estrechar los lazos con China. Por otro, las élites políticas, especialmente las orientadas hacia EEUU, exigen un enfoque prudente en el desarrollo de la cooperación con China. Mientras tanto, China ha aprovechado la visita de la presidente de la Comisión Europea para persuadir a la UE de que despolitice los lazos comerciales y económicos. Según su punto de vista, la posibilidad de que la UE elija el camino de despolitización es pequeña, como, en este caso, la posición de EEUU tendrá un impacto significativo y servirá de freno en la vía hacia un mejor entendimiento.Todo en manos de EuropaLa parte china pidió la jefa de la Comisión Europea que promoviera una mayor cooperación y coordinación en cuestiones de política macroeconómica y financiera, profundizando en la asociación 'verde'. Guselétov indica que la propuesta sirve de buena oportunidad para la recuperación económica de la UE. En Bruselas entienden que perder semejantes oportunidades sería un error. Esto prepara el terreno para que Europa intente no sucumbir a la presión estadounidense. El experto pronostica que en aquellos ámbitos que no estén relacionados con la seguridad nacional, las relaciones con China podrían evolucionar.Las cuestiones políticas relacionadas con Taiwán, la crisis en torno a Ucrania y la posición de EEUU pueden obstaculizar el proceso del acercamiento, subrayó Guselétov. En la hora de conseguir nuevos acuerdos, incluso en el ámbito de finanzas, en este momento, todo depende de la posición de la Comisión Europea, del Consejo Europeo y de los líderes de los principales países europeos."China está totalmente preparada, la pelota está en el tejado de la UE", concluyó el experto.

https://sputniknews.lat/20230407/china-sanciona-a-2-entidades-de-eeuu-por-relaciones-con-taiwan-1137841517.html

https://sputniknews.lat/20230407/xi-jinping-propone-a-francia-presentar-su-propio-plan-de-resolucion-de-la-crisis-ucraniana-1137861431.html

china

eeuu

🌏 asia

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, china, eeuu, 🌍 europa, 🌏 asia, unión europea, cooperación económica, xi jinping, ursula von der leyen