El Gobierno Lula cumple 100 días entre tareas de reconstrucción y desafíos económicos

El Gobierno Lula cumple 100 días entre tareas de reconstrucción y desafíos económicos

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil cumple 100 días, un periodo marcado por las tareas de reconstrucción de las... 10.04.2023

El tercer mandato de Lula, que ya gobernó el país entre 2003 y 2011, arrancó de forma abrupta apenas una semana después de asumir el cargo: una turba de miles de bolsonaristas intentó un golpe de Estado en Brasilia invadiendo los principales edificios sede de los tres poderes. Hacer frente a ese ataque a la democracia, fue la primera urgencia del Gobierno, y Lula salió reforzado: consiguió una foto de unidad de todas las instituciones, incluso de gobernadores de la derecha vinculados a Bolsonaro. Poco después llegó la crisis de los indígenas Yanomami; las imágenes de niños famélicos y la violencia a la que son sometidos por las invasiones de los buscadores de oro ilegal también hicieron sonar las alarmas. El Gobierno desplegó rápidamente una operación de rescate y determinó la expulsión de los llamados garimpeiros. Fue una forma de demostrar el estrenado compromiso del Gobierno con las poblaciones nativas y con el medio ambiente. Restaurar las políticas ambientales ha sido una de las principales tareas, y aunque hay resultados objetivos (como la activación del Fondo Amazonía, para recibir donaciones para preservar la selva) o el regreso de las multas (el Ministerio de Medio Ambiente afirma que se ponen un 219% más que durante el Gobierno Bolsonaro), lo cierto es que los resultados aún no se notan sobre el terreno. En el primer trimestre de este año la Amazonía perdió más de 850 kilómetros cuadrados de selva, la segunda peor cifra para esa época del año desde que hay registrados, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE). A grandes rasgos, la acción del Gobierno se ha centrado, sobre todo, en reciclar programas sociales antiguos que fueron el buque insignia del Partido de los Trabajadores (PT), como el Bolsa Familia (de ayudas a las familias más pobres), el Mi Casa Mi Vida, que construcción de vivienda pública, y el Más Médicos, para hacer llegar médicos a las zonas rurales más aisladas y empobrecidas del país. Lula también anunció la intención de reactivar 14.000 obras de infraestructura que estaban paradas en todo el país desde hace años, ya que defiende que la inversión por parte del Estado debe ser uno de los motores del crecimiento. A nivel internacional, Lula ha dado señales claras de que Brasil quiere volver a ser protagonista en el mundo. Ha realizado viajes a Argentina, Uruguay y EEUU, ha participado en la cumbre de la Celac, donde pidió una mayor articulación entre los países latinoamericanos, y prometió el regreso de Brasil a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Además, recibió en Brasilia al canciller alemán Olaf Scholz y al enviado especial de EEUU para el clima, John Kerry. También señaló que los BRICS (el bloque formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) recobrarán su importancia (de hecho, recientemente se nombró a la expresidenta Dilma Rousseff como presidenta del banco del bloque) y que la relación con China será del más alto nivel. La escenificación de esa vuelta a la normalidad con el gigante asiático se producirá en los próximos días, en una visita oficial en la que se reunirá con Xi Jinping. En el encuentro, Lula tratará de convencer a China de que impulse una especie de "club de la paz" para negociar una salida al conflicto que se vive en Ucrania. En estos primeros meses, Lula conversó tanto con el presidente ruso, Vladímir Putin, como con el ucraniano, Volodímir Zelenski, respetando siempre la neutralidad de Brasil, que por ejemplo, se negó a enviar municiones para Ucrania, a pesar de las presiones de Alemania. En el ámbito interno, Lula tiene una importante misión aún por resolver: construir una base de aliados sólida en el Congreso Nacional, donde su partido se encuentra en minoría. No está siendo fácil, y muchos proyectos de la legislatura todavía no han arrancado por falta de ese apoyo parlamentario. La economía es otro punto sensible. Después de saberse que el PIB de Brasil creció un 2,9% el año pasado (aunque con la economía desacelerando en el último trimestre), Lula criticó que Brasil "no está creciendo nada", y remarcó que hay que hacer de todo para estimular el crecimiento económico. Para ello se ha encontrado con el obstáculo del Banco Central, que se empeña en mantener los tipos de interés en el 13,75% (una de las tasas más altas del mundo), lo que a ojos del Gobierno dificulta las inversiones de las empresas y es un freno enorme al crecimiento y la generación de empleo. La autonomía del Banco Central (aprobada durante el mandato de Bolsonaro) complica la situación, ya que las quejas de Lula y su equipo caen en saco roto. La esperanza ahora es la nueva regla fiscal recientemente presentada por el ministro de Economía, Fernando Haddad. Prevé que el gasto público no podrá crecer más del 70% de la variación de los ingresos, y además habrá un límite de expansión anual, para evitar que el Estado gaste demasiado incluso en los años de bonanza. El ministro de Economía aseguró que con estas nuevas reglas Brasil dejará los números rojos en 2024 y en 2025 ya registrará superávit en las cuentas públicas. Aunque el mercado financiero recibió positivamente los compromisos y el Banco Central dijo que es un buen primer paso, todavía tiene que salir adelante en el Congreso.

