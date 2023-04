https://sputniknews.lat/20230410/el-tiktok-del-museo-del-prado-optara-a-la-mejor-iniciativa-mundial-de-arte-y-cultura-1137951991.html

El TikTok del Museo del Prado optará a la mejor iniciativa mundial de Arte y Cultura

El TikTok del Museo del Prado optará a la mejor iniciativa mundial de Arte y Cultura

MOSCÚ (Sputnik) — La cuenta del Museo Nacional del Prado de Madrid en la plataforma TikTok fue nominada a los premios Webby en la categoría de Arte y Cultura... 10.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-10T15:59+0000

2023-04-10T15:59+0000

2023-04-10T15:59+0000

españa

museo del prado

🎭 arte y cultura

tiktok

🌍 europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/105384/04/1053840453_0:0:4224:2376_1920x0_80_0_0_64b5608bf9a9540395d796025d34dd73.jpg

La nota detalla que la International Academy of Digital Arts & Sciences había elegido el TikTok del museo como una de las cinco mejores iniciativas mundiales en redes sociales, reconociendo al Museo del Prado como una "institución cultural en la vanguardia". Entre las demás figuran las del Circe du Soleil, NewYorkNico, Christie's y ArtButMakeltSports, precisa el texto. "El Prado suma en abril de 2023 más de 442.000 seguidores en TikTok, manteniendo la primera posición como el museo de arte más seguido en esta plataforma en todo el mundo, según el ranking publicado por The Art Newspaper", señala el comunicado. Más de la mitad (el 53%) del público que sigue la cuenta del museo no es de España; los usuarios de México, Colombia, Argentina y Chile son quienes más ven su contenido después de los españoles; el 32% de los seguidores son menores de 24 años. Agrega que en 2019 la institución cultural también ganó el premio del público en la categoría 'Redes sociales. Arte y Entretenimiento' por el reto #10yearchallenge que mostraba a populares personajes retratados en las obras de su colección con un intervalo de 10 años.

https://sputniknews.lat/20230325/tiktok-podria-voltear-la-mirada-a-america-latina-si-es-prohibido-en-el-mercado-de-eeuu-1137300266.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

museo del prado, 🎭 arte y cultura, tiktok, 🌍 europa