La BBC busca revertir la decisión de Twitter tras ser etiquetada como medio afiliado al Estado

La cuenta de BBC en Twitter, que posee 2,2 millones de seguidores, fue marcada como medio afiliado al Estado. Otros perfiles de la corporación, como BBC News (World) con 39,7 millones de seguidores y BBC Breaking News con 51,6 millones de lectores, no tienen esa marca.La red social define los medios de comunicación estatales como aquellos en los que el Estado ejerce control sobre el contenido editorial a través de presión política directa o indirecta, recursos financieros y/o control sobre la producción y distribución.Los representantes de la BBC afirmaron que la compañía sigue siendo independiente y está financiada por el público británico a través de una tarifa de licencia.La BBC recibió la etiqueta después de que el servicio similar de radiodifusión pública estadounidense National Public Radio (NPR) fuera marcado de la misma manera. Antes de ponerles las etiquetas a dichos servicios públicos de radio y televisión, la marca había sido aplicada a cuentas de medios no occidentales, en particular de Irán, China y Rusia, acusados de carecer de independencia editorial. El empresario estadounidense Elon Musk cerró finalmente el pasado otoño la adquisición de Twitter por 44.000 millones de dólares. Prometió liberalizar la política editorial de la red social, muy criticada por su dura censura, y crear un consejo de moderación de contenidos, y hasta que el consejo esté operativo, no tomar decisiones globales sobre la política editorial y la reinstauración de cuentas bloqueadas.

