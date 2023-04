https://sputniknews.lat/20230410/la-presidenta-de-honduras-promete-una-fuerte-intervencion-en-carceles-tras-violentos-motines--1137930911.html

La presidenta de Honduras promete una fuerte intervención en cárceles tras violentos motines

SAN SALVADOR (Sputnik) — La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunciará una dura intervención y efectuará nuevos nombramientos en su gabinete de... 10.04.2023, Sputnik Mundo

Xiomara Castro indicó que conoce del esfuerzo de la Policía y la Secretaría de Seguridad en la disminución de homicidios y corrupción, pero reiteró su intención de intervenir enérgicamente en los centros penales. "Voy a poner mano dura y orden en las cárceles hasta transformarlas en centros penales de rehabilitación, no en escuelas de crimen y tortura como lo que he heredado", recalcó la primera mujer jefa del Estado hondureño en sus dos siglos de existencia. La presidenta recordó que su Administración recibió la herencia de 12 años de saqueo y colusión con el narcotráfico, maras, pandillas y crimen organizado público y privado, en alusión a los anteriores Gobiernos de Porfirio Lobo (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022). Castro asegura que una situación así no se arregla en 12 meses. La presidenta hondureña anuncio la intervención en las cárceles luego que el 8 de abril se registraran amotinamientos y tiroteos simultáneos en cuatro prisiones del país centroamericano, con el saldo de una persona muerta y siete heridas, según el informe preliminar del Instituto Nacional Penitenciario. El 9 de abril tuvo lugar otro motín en el interior de la cárcel de máxima seguridad ubicada en la localidad de Ilama, en el departamento de Santa Bárbara (noroeste). Medios locales de prensa atribuyen el hecho a enfrentamientos entre reclusos de la Mara Salvatrucha (MS-13) y la pandilla Barrio 18, en la cárcel conocida como El Pozo.

