Revelan más detalles de la filtración de documentos clasificados del Pentágono

MOSCÚ (Sputnik) — La filtración de documentos clasificados estadounidenses a la red tuvo lugar en enero, pero no llamó mucho la atención en su momento, informó... 10.04.2023, Sputnik Mundo

Según el medio, la filtración de los documentos comenzó con un pequeño grupo cuyos miembros intercambiaban "memes, bromas y comentarios racistas", y en enero, un miembro anónimo comenzó a publicar archivos, algunos de ellos marcados como "alto secreto". Se trataba de documentos que contenían, entre otras cosas, detalles sobre la operación militar rusa, así como informes interceptados sobre aliados de Estados Unidos como Israel y Corea del Sur. El periódico subrayó que los documentos, "que se cuentan por centenares", permanecieron en la plataforma de mensajería Discord hasta principios de marzo, cuando un usuario publicó algunas docenas de ellos en otro grupo con mayor audiencia. Desde ese momento, dice la nota, al menos diez archivos "migraron" a una comunidad mucho mayor dedicada al juego Minecraft. El periódico indicó que la semana pasada, una versión "burdamente editada" de uno de los documentos y varios otros sin editar aparecieron en un canal ruso de Telegram. Según la publicación, después de que los documentos clasificados llamaran la atención de todo el mundo, los miembros de los grupos de Discord se apresuraron a borrar sus cuentas y limpiar sus servidores, temiendo "represalias" del Gobierno estadounidense y la atención de agencias de inteligencia extranjeras. Poco antes, los medios de comunicación informaron que el Pentágono estaba investigando una filtración de materiales que describían el estado de las tropas ucranianas y los planes de Estados Unidos y la OTAN para reforzarlas. The New York Times señaló que más de 100 documentos habrían sido divulgados en Twitter, Telegram y otros sitios online. La documentación no solo estaría vinculada a la ayuda de Washington a Ucrania, sino que incluye información sobre China, el contexto militar de la región del Indo-Pacífico, Medio Oriente e informes relacionados con el terrorismo.

