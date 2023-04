https://sputniknews.lat/20230412/el-espionaje-de-eeuu-a-sus-aliados-como-mexico-es-vital-para-mantener-su-hegemonia-1138007571.html

El espionaje de EEUU a sus aliados como México es vital para "mantener su hegemonía"

Según medios como CNN y The New York Times, en esta ocasión fueron filtrados más de 100 documentos, y se cree que, por la naturaleza de la información, son muy perjudiciales para las autoridades norteamericanas. Además, los medios de comunicación afirman que la circulación de estos datos en dominio público podría agravar las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con otros países, ya que demuestran claramente que Washington espía a sus aliados.Previo a que se develara la nueva filtración, la semana pasada, el diario The New York Times publicó un reportaje donde afirma que el Gobierno de Estados Unidos utilizó el software de espionaje Pegasus contra objetivos mexicanos. Sin embargo, no se dio a conocer quiénes o cuáles fueron esos objetivos, además de que no se detalló qué dependencia estadounidense estuvo involucrada.Estas prácticas, de larga data de Estados Unidos en contra de México, vulneran la soberanía y la seguridad del país latinoamericano, considera en entrevista con Sputnik Claudia Serrano, doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).El hecho de que Washington realice estas prácticas tiene también mucho que ver con su deseo de incidir e influir en la toma de decisiones de otros Gobiernos y así perpetuar sus políticas hegemónicas, observa la experta. "Hay ámbitos en los cuales estas prácticas pueden llegar a incidir o a ejercer presión en otros foros, ya sean regionales, bilaterales o internacionales, en los que el Estado se vea supeditado por ese tipo de información que obtiene de manera ilegal Estados Unidos", explica.La noticia sobre el supuesto espionaje estadounidense a México, su principal socio comercial regional y país con el que comparte frontera, revela que para la Casa Blanca hay diferencias sustanciales en cuanto a sus alianzas, pues el país norteamericano ve a América Latina como una "especie de área de influencia natural" en donde las negociaciones se dan de forma más fácil en comparación con Europa. "En la política exterior norteamericana siempre han existido divisiones. Es cierto que el intercambio comercial y el amalgamiento de las cadenas productivas entre México y Estados Unidos ha estado de manera presente en las últimas décadas y hay una especie de interdependencia económica entre ambos Estados, pero ello no significa que tengan el mismo grado de relevancia los asuntos que tienen que ver en términos políticos, en comparación, por ejemplo, con Europa", señaló. De acuerdo con información de la Embajada de Rusia en México, en el país latinoamericano hay más de 1.000 diplomáticos estadounidenses operando en el país, una cifra muy superior en comparación a otras oficinas de representación. A pesar de que no es la primera vez que se revela que Washington ha espiado a objetivos mexicanos, las autoridades de esta nación hispanohablante han optado, históricamente, por no sancionar ni reprimir dichas prácticas. De acuerdo con la experta, esta actitud obedece a la poca disposición de Estados Unidos para llegar a acuerdos. "[En Estados Unidos] lo toman como si fuera algo doméstico y no algo de carácter bilateral o regional, entonces eso provoca que los Gobiernos latinoamericanos, en particular el mexicano, tengan muchas dificultades para poder poner sobre la mesa algún tipo de acuerdo que logre frenar estas prácticas. Necesitaríamos que existiera una corresponsabilidad dentro de la problemática para, entonces, poder crear mecanismos que sean mucho más robustos. Pero mientras Estados Unidos mantenga la negativa de que no están espiando o que lo hacen por materia de seguridad nacional, eso dificulta la negociación", explica Serrano.

