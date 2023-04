https://sputniknews.lat/20230410/filtracion-del-pentagono-revela-que-eeuu-espia-a-sus-aliados-regionales-1137936787.html

Filtración del Pentágono revela que EEUU espía a sus aliados regionales

Filtración del Pentágono revela que EEUU espía a sus aliados regionales

Los documentos secretos del Pentágono filtrados en internet, que según las autoridades de EEUU son auténticos, revelan el alcance de las escuchas... 10.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-10T18:47+0000

2023-04-10T18:47+0000

2023-04-10T18:47+0000

eeuu

internacional

ucrania

corea del sur

israel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/0e/1135754165_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_e72d1bfe1a8dcc707354945d79e82d31.jpg

El 6 de abril, varios medios publicaron que el Pentágono estaba investigando material filtrado en las redes sociales en el que se describía el estado de las fuerzas ucranianas y los planes de Estados Unidos y la OTAN para reforzarlas. The New York Times señaló que los documentos, fechados de principios de marzo, circulaban supuestamente en canales rusos progubernamentales de Telegram, pero la investigación de CNN apunta a la red social Discord.Los analistas afirman que fueron filtrados más de 100 documentos. Se cree que la magnitud de la filtración, así como la naturaleza de la información contenida en el nuevo material clasificado, son muy perjudiciales para las autoridades. Además, los medios de comunicación afirman que el descubrimiento de estos datos en dominio público podría agravar las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con otros países, ya que el material demuestra claramente que Washington espía a sus aliados.El "esperado" espionaje sobre UcraniaEstados Unidos espió al mandatario ucraniano. Una fuente cercana al mandatario no se mostró sorprendida por la situación y la calificó de "esperada" al señalar que los funcionarios ucranianos están profundamente decepcionados por la filtración.Un informe de los servicios estadounidenses basado en datos de inteligencia indica que a finales de febrero Zelenski "propuso atacar las ubicaciones de las tropas rusas en la región de Rostov" utilizando drones porque Ucrania no dispone de armas de largo alcance capaces de alcanzar esa distancia, comunica CNN.Otro documento muestra que Washington piensa en las intenciones de algunos países europeos de transferir cazas a Kiev, que lleva más de un año pidiéndolos. De acuerdo con el informe, el pasado 23 de febrero Bulgaria se mostró dispuesta a ceder su flota de MiG-29 a Ucrania, lo que supone "un desafío" porque dejaría a su propio país sin cazas para misiones de defensa aérea.Las preocupaciones de Corea del SurOtro documento describe con notable detalle una conversación entre dos altos funcionarios surcoreanos sobre las preocupaciones del Consejo de Seguridad Nacional del país acerca de una petición de munición estadounidense. Las autoridades temían que los envíos de munición, que Estados Unidos enviaría después a Ucrania, violaran la política de Corea del Sur de negarse a suministrar ayuda letal a países beligerantes. De acuerdo con el documento, un oficial sugirió entonces una forma de eludir la política sin cambiarla realmente, vendiendo la munición a Polonia.Estos datos ya despertaron la polémica en Seúl, los funcionarios surcoreanos informaron a The New York Times que planeaban plantear la cuestión en Washington.Funcionarios de otros países también planean hacerlo, pero aún no han mantenido este tipo de conversaciones a la espera de saber qué tiene que decir el Gobierno del presidente de EEUU, Joe Biden, respecto a los documentos filtrados, explicaron varios diplomáticos.En palabras del experto en armamento del Instituto Asan de Estudios Políticos de Seúl Yang Wook, estas "revelaciones perjudiciales" afectarán a la opinión pública y seguramente perjudicarán la próxima cumbre de los líderes de Corea del Sur y Estados Unidos."Las personas se preguntarán: '¿Hemos sido aliados durante 70 años y todavía nos espían?", subrayó Wook a The New York Times.Protestas contra el Gobierno israelíMientras tanto, un informe de inteligencia sobre Israel desató indignación en Jerusalén. Los datos elaborados por la Agencia Central de Inteligencia de EEUU (CIA) y obtenidos por la Inteligencia Radiotécnica muestran que el principal organismo de inteligencia de Israel, el Mossad, había alentado protestas contra el nuevo Gobierno del país, "incluyendo varios llamamientos explícitos a esa medida".La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, respondió en nombre del Mossad el 9 de abril, calificando el informe de "falso y sin fundamento".Otro documento secreto, también obtenido de la Inteligencia Radiotécnica, da una idea de cómo Estados Unidos ve las políticas de sus aliados y cómo podría ejercer su influencia para cambiarlas. El documento, titulado Israel: Formas de proporcionar ayuda letal a Ucrania, afirma que es "probable que Jerusalén considere la posibilidad de proporcionar ayuda letal bajo una mayor presión estadounidense o una degradación percibida" de sus relaciones con Rusia.La participación de Francia en el conflicto UcraniaDe acuerdo con The Guardian, una parte de los documentos "sugiere que un pequeño contingente de menos de un centenar de efectivos de las fuerzas de operaciones especiales de los Estados miembros de la OTAN —Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Letonia— ya operan en Ucrania".No obstante, el Gobierno francés desmintió la información de que sus soldados se encuentran en el territorio de Ucrania y combaten, informó Le Monde. Los documentos filtrados detallan los planes para una ofensiva militar de primavera en Ucrania, sugieren que hay soldados franceses presentes en el campo de batalla.

https://sputniknews.lat/20230228/hackers-rusos-filtran-documentos-del-batallon-ucraniano-azov-1136286685.html

https://sputniknews.lat/20230409/la-filtracion-de-documentos-clasificados-sobre-ucrania-causa-panico-en-el-pentagono-1137917955.html

eeuu

ucrania

corea del sur

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, ucrania, corea del sur, israel