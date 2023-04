https://sputniknews.lat/20230410/documentos-filtrados-del-pentagono-revelan-que-eeuu-espio-a-zelenski-1137936153.html

Documentos filtrados del Pentágono revelan que EEUU espió a Zelenski

Estados Unidos espió al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó 'CNN' citando documentos secretos del Pentágono filtrados en internet. Una fuente... 10.04.2023, Sputnik Mundo

Un informe de los servicios estadounidenses basado en datos de inteligencia indica que a finales de febrero Zelenski "propuso atacar las ubicaciones de las tropas rusas en la región de Rostov" utilizando drones porque Ucrania no dispone de armas de largo alcance capaces de alcanzar esa distancia, comunica CNN. Según el medio, la información obtenida podría explicar las declaraciones públicas de Estados Unidos sobre su reticencia a proporcionar a Ucrania armas de largo alcance por temor a que Kiev las utilice para atacar objetivos en territorio ruso.El 6 de abril, varios medios publicaron que el Pentágono estaba investigando material filtrado en las redes sociales en el que se describía el estado de las fuerzas ucranianas y los planes de Estados Unidos y la OTAN para reforzarlas. The New York Times señaló que los documentos, fechados de principios de marzo, circulaban supuestamente en canales rusos progubernamentales de Telegram, pero la investigación de CNN apunta a la red social Discord.Reuters, citando a funcionarios estadounidenses bajo anonimato, aseguró que Estados Unidos no había descartado que los documentos filtrados pudieran haber sido falsificados. Sin embargo, el 7 de abril la oficina de Zelenski declaró que el propio presidente había discutido la prevención de filtraciones sobre los planes de las fuerzas ucranianas en una reunión del cuartel general del comandante en jefe supremo.El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, al ser preguntado por la filtración afirmó que Rusia no tenía ninguna duda de que Estados Unidos y la OTAN estaban implicados directa o indirectamente en el conflicto.

