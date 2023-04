https://sputniknews.lat/20230410/este-hombre-debe-ser-vigilado-por-que-eeuu-espia-a-zelenski-1137936709.html

"Este hombre debe ser vigilado": ¿por qué EEUU espía a Zelenski?

Espiar a "sus subordinados" en general, y al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en particular, es una práctica habitual de Washington, declaró el... 10.04.2023, Sputnik Mundo

El politólogo recordó a la misma situación que sucedió con Angela Merkel y otros políticos europeos, lo que catalogó de "una práctica normal en Washington" para así determinar sus políticas, manipularlas y corregirlas.Poco antes, CNN citando documentos secretos del Pentágono filtrados en internet informó que Washington espió a Zelenski.Desde Moscú señalaron que no se puede descartar que Washington lleve mucho tiempo vigilando a los dirigentes de otros países, especialmente en Europa.El 6 de abril, los medios de comunicación informaron que el Pentágono estaba investigando unos materiales filtrados en las redes sociales, en los que se describía el estado de las tropas ucranianas y los planes de EEUU y la OTAN para reforzarlas. The New York Times señaló que los documentos, fechados a principios de marzo, circulaban supuestamente por canales de Telegram rusos progubernamentales. Preguntado por la filtración, desde el Kremlin afirmaron que Moscú no tenía dudas sobre la implicación directa o indirecta de Estados Unidos y la OTAN en el conflicto.

