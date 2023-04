https://sputniknews.lat/20230410/moscu-recuerda-que-washington-lleva-tiempo-vigilando-a-los-lideres-mundiales-1137942761.html

Moscú recuerda que Washington lleva tiempo vigilando a los líderes mundiales

Moscú recuerda que Washington lleva tiempo vigilando a los líderes mundiales

No debería sorprender que EEUU espía al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ya que Washington lleva mucho tiempo vigilando a los dirigentes de otros... 10.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-10T14:02+0000

2023-04-10T14:02+0000

2023-04-10T14:02+0000

internacional

dmitri peskov

rusia

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/1e/1134171376_0:33:1586:925_1920x0_80_0_0_5498487c1d6b62a45b92a1a7931f741b.jpg

El portavoz se negó a hacer comentarios sobre la presunta implicación de Moscú en este tema. "Ustedes y yo sabemos que hay una tendencia a culpar siempre a Rusia de todo (…), pero esto es una enfermedad común ahora", expresó. El vocero también subrayó que las filtraciones son bastante interesantes, "todo el mundo las está estudiando, analizando y se discuten ampliamente". El 6 de abril, varios medios publicaron que el Pentágono estaba investigando material filtrado en las redes sociales en el que se describía el estado de las fuerzas ucranianas y los planes de Estados Unidos y la OTAN para reforzarlas. The New York Times señaló que los documentos, fechados de principios de marzo, circulaban supuestamente en canales rusos progubernamentales de Telegram, pero la investigación de CNN apunta a la red social Discord. Además, los informes incluyen secretos de seguridad nacional de EEUU relacionados con Ucrania, China y Oriente Medio. Según el diario estadounidense, más de 100 documentos habrían sido divulgados en Twitter, Telegram y otros sitios online. La documentación no solo estaría vinculada a la ayuda de Washington a Ucrania sino que también incluye información sobre China, el contexto militar de la región del Indo-Pacífico, Oriente Medio e informes relacionados con el terrorismo. Un funcionario de Defensa de EEUU, por su parte, confirmó a Sputnik que el Pentágono está al tanto de la filtración e investiga el asunto en este momento.

https://sputniknews.lat/20230409/la-filtracion-de-documentos-clasificados-sobre-ucrania-causa-panico-en-el-pentagono-1137917955.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

dmitri peskov, rusia, eeuu