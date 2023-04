https://sputniknews.lat/20230412/el-fmi-mejora-el-pronostico-para-espana-pero-la-tendencia-de-la-economia-a-5-anos-es-fragil-1138036361.html

El FMI mejora el pronóstico para España, pero "la tendencia de la economía a 5 años es frágil"

El FMI mejora el pronóstico para España, pero "la tendencia de la economía a 5 años es frágil"

El FMI elevó cuatro décimas su previsión de crecimiento para España en 2023, si bien las rebaja para el año próximo. La perspectiva de la inflación también es... 12.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-12T14:03+0000

2023-04-12T14:03+0000

2023-04-12T14:03+0000

españa

💬 opinión y análisis

fondo monetario internacional (fmi)

inflación

📈 mercados y finanzas

santiago niño becerra

pib

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/0c/1138041843_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_da707c0061618b2bffae45b15733b931.jpg

En su informe semestral presentado en Washington, Perspectivas para la Economía Mundial, el organismo dirigido por la búlgara Kristalina Georgieva emite un pronóstico en el que revisa el crecimiento de España al alza, hasta el 1,5%, dato que aunque pudiera parecer modesto, en realidad otorgará al país la vitola de locomotora económica europea, dados los datos casi planos de Francia e Italia y la recesión de Alemania.Los augurios de los economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) en buena medida siguen la línea de las conclusiones aportadas hace unas semanas por los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del propio Banco de España. La primera aumentó su previsión de crecimiento para 2023 hasta el 1,7%, mientras que el segundo mejoró la suya del 1,3% al 1,6%. Pese a que los economistas del FMI rebajan cuatro décimas su previsión para 2024, hasta el 2,0%, no obstante, constatan que España está en la senda de superar el nivel de actividad económica de 2019, hecho que muchos países de la UE consiguieron ya en 2021 o 2022.España creció un 5,5% en 2021 y 2022, cuando normalizó su economía tras la pandemia. Ahora, el augurado crecimiento del 1,5% cabe inscribirlo en un contexto dominado por la subida de los tipos de interés y las consecuencias derivadas del conflicto en Ucrania. Y teniendo en cuenta que los países de la eurozona crecerán de media un 1,4% en 2024, el augurado 2% para España el año próximo la convertirá de facto en la economía europea que más crece en estos dos años.El crecimiento estimado para España es casi el doble que el calculado para la zona euro (0,8%) y Francia e Italia (0,7%). El FMI espera en 2023 una recesión de la economía de Alemania del 0,1%.Matizando el informeLos expertos acogen con un grado de escepticismo la tónica general favorable del informe. No en vano, el propio estudio recuerda que el país ha sido uno de los últimos en recuperar los niveles de producción prepandémicos y que la caída de su PIB en 2020 (-11,8%) fue la mayor de todos los países analizados, casi el doble que la media de la UE.Para Santiago Niño Becerra, catedrático emérito de Estructura Económica en la Universidad Ramón Llull de Barcelona, además, no cabe sino hablar "muy poco" de los indicadores de la economía española en 2023, dada la inminencia de los tres grandes procesos electorales: municipales, autonómicos y generales. "Las instituciones internacionales, sobre todo la Comisión Europea, ‘están permitiendo ciertas cosas’ a España, cosas que si no hubiese elecciones no permitirían; por ejemplo, la recientemente aprobada reforma de las pensiones", explica a Sputnik. "Creo que Bruselas ha dado el visto bueno a esta reforma para que tengamos unos procesos electorales tranquilos".Inflación y desempleoOtro dato favorable es que la inflación en España se reducirá a la mitad: sobre un 4,3%. Y en 2024 quedará en un 3,2%. De hecho, de acuerdo a los datos publicados por el Gobierno español, la caída en marzo la deja ya en un 3,3%. Estas cifras contrastan con las previsiones del informe del FMI para la eurozona, que apuntan al 5,6% y el 3% de inflación para 2023 y 2024, respectivamente."Pero al otro lado está la realidad", señala Niño Becerra, que advierte que las previsiones del FMI hay que conjugarlas con la naturaleza en que se desenvuelve la economía española en los últimos años. "El 61% del crecimiento que tuvo España en 2022 lo produjo el turismo, actualmente el 60% de los asalariados tienen una remuneración inferior a los nuevos pensionistas y la tasa de personas cuya renta se halla por debajo del umbral de renta de pobreza es la más elevada desde que existen registros: el 28%", recuerda.Por otra parte, el desempleo, problema endémico de la economía española, supone un borrón en el informe del FMI, que constata que la tasa de paro es la más alta de Europa y así seguirá siendo los próximos dos años, con índices del 12,6% de paro en 2023 y del 12,4% en 2024. "La tasa de actividad laboral de la población es de las más bajas de Europa: el 59%, y aun así la tasa de paro supera el 12%", afirma este economista, que añade que la tasa de ahorro en el país es del 6,8%, "la más baja de la serie histórica".El Fondo advierte que el escenario generalizado de subidas de los tipos de interés, así como el riesgo de inestabilidad financiera propiciado por la quiebra del banco Credit Suisse añaden incertidumbre a sus previsiones."Son situaciones de equilibrio en el filo de la navaja, inestables, dependientes. De difícil control en un entorno en el que los tipos de interés van a continuar elevados y los precios de alimentos, energía y alquileres seguirán altos", concluye Santiago Niño.

https://sputniknews.lat/20230411/el-fmi-pronostica-el-crecimiento-economico-para-america-latina-y-el-mundo-1137993724.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Yarisley Urrutia

Yarisley Urrutia

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Yarisley Urrutia

💬 opinión y análisis, fondo monetario internacional (fmi), inflación, 📈 mercados y finanzas, santiago niño becerra, pib