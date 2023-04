https://sputniknews.lat/20230412/el-salvador-recupero-su-soberania-y-no-recibe-ordenes-ni-de-eeuu-ni-de-europa-1138003905.html

"El Salvador recuperó su soberanía y no recibe órdenes ni de EEUU ni de Europa"

"El Salvador recuperó su soberanía y no recibe órdenes ni de EEUU ni de Europa"

Desde hace más de tres años, El Salvador implementó el Plan Control Territorial (PCT). Luego, a partir de 2022, estableció el estado de excepción.

2023-04-12T02:00+0000

2023-04-12T02:00+0000

2023-04-12T02:23+0000

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/0c/1138024406_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_a08f1b4940b349def7c135485cc15ccb.jpg

Esto es relevante, ya que, durante años, los asesinatos en el país eran una constante. En 2015, que es considerado el más violento en el siglo para los salvadoreños, ocurrieron 6.657 casos de esta índole (36 al día), lo cual equivale a más de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con datos oficiales, esta cifra va a la baja. Cuando el presidente Nayib Bukele comenzó su mandato en junio de 2019, había una incidencia de 37,16 asesinatos por esa misma cantidad de población. Para 2022, la tasa de homicidios fue de 7,8, lo cual convierte a El Salvador en uno de los países con menos delitos de este tipo en América Latina. Desde el 6 hasta el 10 de abril de este año, no han ocurrido homicidios en El Salvador, según cifras oficiales. En sus redes sociales, el mandatario centroamericano dijo que este es el primer mes que se puede comparar con el mismo del año pasado, ya que ambos están bajo las medidas del régimen de excepción decretado por la Asamblea Legislativa.Para el doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de El Salvador, Oscar Martínez Peñate, estos resultados son muestra de cómo el país recobra su soberanía.El especialista asegura que esta situación convierte al país centroamericano en un fenómeno sociológico mundial debido a que, antes de la implementación de las dos estrategias, se eliminaron las estructuras de corrupción, lo que permitió un resultado más eficaz y rápido."Por ejemplo, con las elecciones llegó una nueva fracción legislativa del partido Nuevas Ideas teniendo la mayoría absoluta. Los antiguos partidos tradicionales de El Salvador eran realmente unos diputados que velaban nada más por sus intereses; tenían vínculos con la corrupción. [En esta misma situación] se encontraban los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también la Fiscalía. De nada hubiera servido el Plan Control Territorial si estaban las estructuras que mantenían, conservaban y legitimaban los actos contra la ley", apunta.Cambios profundosDerivado de los bajos índices delictivos en el país, Martínez Peñate señala que hay avances en materia económica y social. Además, hace énfasis en el retorno de salvadoreños a su nación.Otro de los cambios es el descenso en las extorsiones. Tanto el especialista salvadoreño como el integrante del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la Universidad Nacional Autónoma de México, Mario Vázquez, coinciden en esta situación.Antes, cualquier persona, pero especialmente los comerciantes y quienes tenían pequeñas y medianas empresas, debían no solo pagar sueldos o las rentas de sus locales, sino coimas que les exigían los delincuentes."Las pandillas desarrollaron una actividad de extorsión permanente sobre el conjunto de la sociedad que quizá en otros lugares no tenemos referencia. Había sitios donde a cualquier empleado público, no tenía que ser un comerciante ni un empresario, tenía que pagar una extorsión de manera cotidiana. La gente, para entrar y salir de un barrio, padecía lo mismo. La señora que vendía frituras en la esquina debía [dar el dinero]. Al ya no existir esta extorsión generalizada, la gente en todos los niveles sociales está pudiendo desarrollar sus actividades económicas", dice en entrevista para este medio.Caso HondurasHonduras, país vecino de El Salvador, también tiene problemas con las pandillas desde hace años. De acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), tan solo entre 2004 y 2014, aproximadamente 174.000 personas tuvieron que abandonar el país por la violencia de estas agrupaciones.Vázquez detalla que, si bien el caso de El Salvador es particular, desde hace años los integrantes de las Maras se extendieron hacia Guatemala y Honduras, por lo que se experimentan fenómenos similares a los que pasó anteriormente la población de la nación liderada por Bukele."Particularmente Honduras enfrenta una situación crítica. Con la aplicación [del PCT y el estado de excepción], una cantidad indeterminada de pandilleros se ha trasladado a estos dos países [...]", expone.El experto considera que, en caso de que no se tomen medidas por parte de los Gobiernos guatemalteco y hondureño, esto podría causar problemas. "Esto es porque existe una vecindad [entre las naciones] y no solo es por [cuestiones geográficas], sino que la gente de estos países va y viene", destaca.La visión de América LatinaAcerca de la visión de las estrategias de seguridad de El Salvador por parte de los Gobiernos de América Latina y las constantes críticas a sus medidas, Vázquez pondera que se deben tomar esos comentarios con cautela, ya que pueden venir de antiguos gobernantes en el país y que fracasaron en el manejo de la crisis."Creo que, a mediano y largo plazo, esto que está sucediendo en El Salvador va a comenzar a ser observado con otros ojos por Gobiernos latinoamericanos que enfrentan situaciones de seguridad críticas. No deberían echar en saco rota las experiencias en la región", reafirma.Para concluir, Martínez Peñate agrega que el plan de seguridad en El Salvador se enfoca en la ciudadanía."No es una cuestión ideológica, no es una cuestión religiosa, porque el ciudadano puede ser de diferente extracción social (...). Se gobierna en condiciones de igualdad y eliminando las brechas que crean diferencias, esto a través de mejores prestaciones, por ejemplo. Lo que se pretende es ir profundizando en este modelo, es decir, para que tenga una mayor validación en la población local y a nivel internacional", concluye.

