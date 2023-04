https://sputniknews.lat/20230412/embajador-mexicano-en-rusia-mexico-no-responde-a-intereses-ajenos-sino-a-los-suyos-propios--1138034106.html

Embajador mexicano en Rusia: México no responde a intereses ajenos, sino a los suyos propios

El embajador de México en Rusia, Eduardo Villegas Megías, protagonizó un episodio inédito en la ceremonia de entrega de cartas credenciales al presidente ruso...

Al margen de este curioso episodio, el diplomático mexicano tiene una ambiciosa agenda en el país euroasiático. Y es que Villegas plantea llevar las relaciones entre ambos países a un nivel inédito, que permita desarrollar el "enorme potencial" que existe. Así lo manifestó en una entrevista en exclusiva con Sputnik.Una entrega de cartas credenciales "memorable"El embajador resaltó que la "amabilidad" de Putin en hacer "una felicitación explícita" no fue el único hecho que hizo "memorable" la ceremonia solemne en el Kremlin.El otro hecho fue que "en este momento tan turbulento a nivel internacional" el presidente ruso hizo "un reconocimiento de que la política exterior de México es equilibrada", tratándose de "una nación independiente" que "no responde a los intereses de otras naciones, sino a los suyos propios".La postura de México con relación al conflicto de UcraniaEl embajador señaló que su país "difícilmente aportaría armas a Ucrania" o impondría sanciones a Rusia a pesar de las presiones de determinadas potencias para que lo haga.Explicó que México, "tradicionalmente, ha buscado una política exterior de equilibrio, de no intervención" en los asuntos internos de otros países y de "solución pacífica de las controversias".Asimismo, subrayó que Rusia nunca ha interferido en la política interna y exterior de México, como tampoco lo hace la nación latinoamericana.Algo que, por otra parte, no significa necesariamente que esté "por completo de acuerdo con lo que piensa el Gobierno de la Federación de Rusia". De acuerdo con Villegas, el arreglo del conflicto de Ucrania pasa por "sentarse a negociar" entre las partes."Negociar es hacer compromisos, ceder un poco en algunas cosas, en otras no", dijo el diplomático, al mencionar entre los factores que lo están impidiendo es la presencia de terceros actores que "están azuzando sus propios intereses".Las principales metas en el cargoRefiriéndose al tema de las relaciones bilaterales, Villegas señaló que se plantea hacer realidad el "enorme potencial de la cooperación que se puede dar" entre ambas naciones en temas que abarcan desde la política hasta el comercio bilateral, cuyo volumen ronda actualmente unos 4.000 millones de dólares al año.También se comprometió a impulsar los intercambios en materia educativa y técnico-científica. En este último contexto, abogó a que "se conozca más de lo que se esté investigando en Rusia y que en Rusia conozcan más de lo que se esté investigando en México, porque ese flujo de conocimiento nos enriquece a todos".En concreto, se mostró partidario de la cooperación entre entidades rusas como el Instituto Vavílov, con sede en la ciudad rusa de San Petersburgo, "que se dedica a la investigación de germoplasma", con instituciones mexicanas.El embajador tampoco pasó por alto el tema cultural, aunque entiende las limitaciones que puede encontrar en el camino."El objetivo de mi misión al frente de la Embajada de México en Rusia es que al término de ella estemos mejor en términos comerciales, estemos mejor en términos políticos, estemos mejor en términos de cooperación y de presencia cultural", concluyó Villegas.

