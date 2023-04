https://sputniknews.lat/20230413/argentina-sigue-en-busca-de-aviones-de-caza-estan-mas-cerca-los-fc-1-chinos-1138049589.html

Argentina sigue en busca de aviones de caza: ¿están los FC-1 chinos más cerca?

Luego de un extenso proceso en el que también evaluó ofertas de Rusia, India y EEUU, Argentina parece acercarse definitivamente a la adquisición de cazabombarderos de origen chino.Los aviones JF-17 Thunder Block II, fabricados en forma conjunta por China y Pakistán, habían sido evaluados por Argentina en el marco de un proceso de estudio que se inició a mediados de 2022 para que el país sudamericano pudiera renovar su flota de cazabombarderos tras el retiro de los aviones franceses Mirage.La conveniencia de los JF-17 había sido ya analizada por técnicos de las Fuerzas Armadas argentinas en diversas visitas al gigante asiático. El modelo sacaba ventaja con respecto a los F-16 estadounidenses —que en realidad llegarían a Argentina a través de Dinamarca—gracias a tener un menor costo por hora de vuelo y no contar con materiales británicos, cuya venta a Argentina está vetada por el Reino Unido.Si bien el modelo elegido por Argentina aún no está definido, algunas señales indicarían que la oferta china está a un paso de resultar ganadora. En efecto, dos encuentros al más alto nivel entre autoridades de Defensa argentinas y chinas abonan la posibilidad de que una definición se concrete antes de la asunción de un nuevo gobierno argentino en diciembre de 2023.El 10 de abril, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, recibió a una comitiva de la Administración Estatal para la Ciencia, la Tecnología y la Industria de la Defensa Nacional de China. La cartera informó que el encuentro "tuvo como objetivo profundizar la cooperación internacional entre ambos países en el campo de la industria de la Defensa", aunque no hizo mención específica a la negociación sobre los aviones.En tanto, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Xavier Isaac, también tiene agendada una entrevista con autoridades de la Corporación Nacional China para la Importación y Exportación de Aerotecnología (CATIC, por sus siglas en inglés), una empresa estatal encargada de la comercialización de tecnología aeronáutica de China.De hecho, si bien los JF-17 son fabricados en China por la empresa Chengdu Aircraft Industry Corporation, es la CATIC la encargada de ofrecerlos al exterior y negociar su exportación a terceros países.De acuerdo a Zona Militar, en esta ocasión China no ofrecería exactamente el JF-17 —fabricado en conjunto por China y Pakistán— sino su versión enteramente hecha en China, el FC-1 Xiaolong. El avión, de todas maneras, cuenta con las mismas prestaciones que el JF-17, que en su momento fue catalogado por una comisión técnica como una buena opción por cumplir "con la totalidad de los requisitos establecidos por la FAA para el caza polivalente".Las presiones de EEUU por sus F-16De todas maneras, Argentina todavía no descartó formalmente la oferta estadounidense de los F-16 que están en propiedad de la Real Fuerza Aérea Danesa y que serían entregados a través del país europeo, siempre y cuando el Reino Unido acceda a levantar el veto que mantiene a la venta a Argentina de cualquier material militar que contenga partes británicas. En este caso, los asientos eyectables de los caza F-16 fueron fabricados por el Reino Unido y por eso Washington requiere un aval británico para cerrar la venta a Argentina.Si bien el bloqueo británico es una de las razones que empuja al país sudamericano más hacia la oferta china, los últimos embates diplomáticos estadounidenses podrían reflotar la propuesta estadounidense. Además de la reciente reunión entre los presidentes Alberto Fernández y Joe Biden en la Casa Blanca, EEUU envió a Buenos Aires a la jefa del Comando Sur de sus Fuerzas Armadas, Laura Richardson. La polémica jerarca, que suele repudiar explícitamente la presencia china en Sudamérica, mantendrá un encuentro con el ministro Taiana, donde podría volver a tratar la venta de los aviones.En principio, Argentina mantiene disponible un presupuesto de cerca de 600 millones de dólares para la compra de aviones cazabombarderos. De las negociaciones dependerá de si efectivamente acaba comprando 12 —el número menor previsto por la Fuerza Aérea Argentina— o logra una compra de hasta 30 o 40 aeronaves listas para operar.

