AMLO le dice adiós a Notimex: "No necesitamos una agencia de noticias en el Gobierno"

"Se está llegando a un acuerdo porque no necesitamos una agencia de noticias en el Gobierno. Eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa; ya no hay eso. Además, también desde que entramos, hay un conflicto laboral, pero no es algo que nos haga falta como Gobierno. Tenemos la mañanera", comentó en su conferencia de prensa matutina.El mandatario mexicano mencionó que están en pláticas con los trabajadores de Notimex, con el propósito de liquidarlos conforme marca la Ley Federal del Trabajo (LFT).El 13 de abril, el senador mexicano Ricardo Monreal informó que las autoridades liquidarán en los próximos días a los empleados de la que por décadas fue la agencia de noticias del Estado mexicano, que este 2023 suma poco más de tres años en huelga.En una entrevista con los medios de comunicación, el legislador morenista precisó que en los próximos días habrá dos organismos a liquidar, "uno es la Financiera Rural y otro organismo de medios de comunicación", expuso.El fin de Notimex es relevante porque durante más de cinco décadas fue la agencia noticiosa oficial del Estado mexicano. Era un organismo descentralizado de la administración pública federal.Surgió como la Agencia Mexicana de Noticias el 20 de agosto de 1968, con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos que se realizaron ese año en Ciudad de México.Originalmente, Notimex fue constituida como Sociedad Anónima, con participación mayoritaria del Estado.A partir del 2 de junio de 2006, tras una reforma legal a sus estatutos, se convirtió en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Esto significa un organismo no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de autonomía técnica y de gestión.Desde hace más de tres años, la agencia —que aún está a cargo de la periodista Sanjuana Martínez, directora general— se fue a huelga, por lo que sus operaciones eran inexistentes.

