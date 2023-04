https://sputniknews.lat/20230414/gobierno-de-mexico-alista-la-desaparicion-de-notimex-este-es-el-abece-del-caso-1138118541.html

Gobierno de México alista la desaparición de Notimex: este es el abecé del caso

El senador mexicano Ricardo Monreal informó que las autoridades mexicanas liquidarán en los próximos días a los trabajadores de la que por décadas fue la... 14.04.2023, Sputnik Mundo

En entrevista con medios de comunicación, el legislador morenista indicó que en los próximos días habrá dos organismos a liquidar, "uno es la Financiera Rural y otro organismo de medios de comunicación", dijo. Al ser cuestionado sobre si se trataba de Notimex, Monreal afirmó con la cabeza para posteriormente indicar que a los trabajadores se les liquidará conforme a la ley. ¿Por qué la desaparición de Notimex es relevante? La agencia fungió, por más de cinco décadas, como el espacio noticioso oficial del Estado mexicano. Era un organismo descentralizado de la administración pública federal.Notimex surgió como la Agencia Mexicana de Noticias el 20 de agosto de 1968, con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos que ese año se llevaron a cabo en la Ciudad de México. En un inicio el medio fue constituido como Sociedad Anónima, con participación mayoritaria del Estado; sin embargo, desde el 2 de junio de 2006, tras una reforma legal a sus estatutos, Notimex se convirtió en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano; es decir, un organismo no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de autonomía técnica y de gestión.En entrevista con Sputnik, Samuel Cortés, extrabajador de la agencia, señala que este medio fue "un espacio que tuvo capacidades profesionales de proveer al periodismo nacional de información producida en casa, donde operaron importantes periodistas de la vida pública nacional"."Su relevancia histórica es la de las ironías del Estado mexicano: por un lado permitió el desarrollo de comunicadores profesionales en distintos niveles durante décadas, por el otro fue un espacio de subrayado del dominio ideológico y político del régimen autoritario que padeció México tras la consolidación de la Revolución mexicana. El sistema priista", comentó. Un fin anunciadoDesde hace más de tres años, la agencia —que aún está a cargo de la periodista Sanjuana Martinez, directora general— se fue a huelga, por lo que sus operaciones eran inexistentes.El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SUTNotimex) es el ente que ostenta el paro, acusando una serie de irregularidades, como despidos injustificados, hostigamiento a trabajadores, solicitud de firmar bajo presión para afiliarse al sindicato patronal e incluso el pago de sueldos discrecionales a un conjunto de periodistas. "No hubo verdaderos espacios de negociación entre las partes, lo que derivó en una huelga con más de 1.100 días de paro, que ven una luz al final del túnel apenas hoy 13 de abril con el comentario del senador Ricardo Monreal de que se liquide a todos los trabajadores conforme a la ley, algo que debió suceder desde el principio si el objetivo no era refundar mediante el diálogo", opinó Cortés.

