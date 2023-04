https://sputniknews.lat/20230414/documento-del-fbi-sobre-apoyo-de-la-cia-a-atacantes-del-11-s-muestra-la-debilidad-de-eeuu-1138158663.html

Documento del FBI sobre apoyo de la CIA a atacantes del 11-S "muestra la debilidad de EEUU"

Este 14 de abril se reveló un texto del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla inglesa) estadounidense donde se menciona que la CIA tuvo una participación más estrecha con Nawaf Hazmi y Jalid Mihdhar, dos de los perpetradores del ataque terrorista contra las Torres Gemelas de Manhattan, que recorrió los noticieros del mundo.En el documento, se exponen los testimonios de varios integrantes del FBI que indican que ambos sujetos pudieron haber sido reclutados por el servicio de inteligencia estadounidense. Hay dos pistas que conducen a esta hipótesis: diversas cuentas bancarias en EEUU a nombre de Hazmi y Mihdhar, y la renta de un departamento en San Diego, California, "a petición de la CIA".Sumado a ello, los agentes del Buró Federal estadounidense aseguran que la Agencia ha puesto trabas a las pesquisas, lo que acentuaría las sospechas de que desean ocultar su relación con al-Qaeda*, agrupación señalada por estrellar cuatro aviones hace casi 22 años en diversos sitios del territorio estadounidense, como el Pentágono, las Torres Gemelas (del complejo de edificios que conformaban el World Trade Center) y en un campo de Shanksville, Pensilvania. En este atentado murieron casi 3,000 personas de diversas nacionalidades."Estados Unidos ya tiene una credibilidad muy pobre en términos de mantener su discurso de seguridad colectiva y, sobre todo, de mantener la democracia y la bandera de la libertad que ellos han promulgado como un mecanismo también de política exterior", afirma el maestro Rubén Muñoz, docente de la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES) de la UNAM, en entrevista para Sputnik.En este mismo tenor, el doctor Jesús Gallegos, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, considera que es una muestra de la caída del Gobierno de EEUU, principalmente."Es la visión de declive de un gigante, que puede generar muchos problemas a su alrededor (...). Puede pensarse [que] solo se acaba en Estados Unidos, pero si el gigante cae, [lo hará] con todo el sistema que se construyó como parte de ese proceso", reflexiona.Consecuencias de cara a las elecciones de 2024Durante décadas, hay surgido diversas teorías sobre las causas y la estrategia de investigación sobre este atentando. En 2019, la teniente coronel retirada Karen Kwiatkowski expuso a Sputnik que esto se derivaba principalmente por el caos que provocó la tragedia, ya que no solo conmocionó a Estados Unidos, sino al mundo.Pero, después de casi 22 años y tras diversos cambios en el contexto estadounidense, ¿cómo podría afectar esta perspectiva en las elecciones presidenciales de 2024?Según Muñoz, EEUU tratará de desacreditar los alegatos contra la CIA a como dé lugar, con el fin de salvaguardar el espíritu patriótico que tanto difunden. Mientras tanto, Gallegos apunta que dos de los aspectos más relevantes serán que en el país norteamericano entiendan que se debe hacer un ajuste en su propia visión de moral y que no será la última vez que se den a conocer textos de esta índole."Me parece que algunos de los efectos que en materia electoral requerirán repensarse es que no será la última ocasión que esto suceda. Creo que la comunidad de inteligencia de EEUU tiene una base de datos que muy bien puede ser empleada contra uno u otro oponente, según sean las necesidades de eso que se ha llamado el gobierno oculto en diferentes momentos. Ahora, este muestra uno de sus episodios a partir de la información que se está identificando" detalla.No obstante, el académico opina que es probable que no existan más afectaciones, ya que hay diversos procedimientos internos, donde seguramente se darán a conocer chivos expiatorios o se apegarán a decir que varias de las personas implicadas ya fallecieron.Y tras las filtraciones del Pentágono, ¿esto cómo afecta?La revelación de este documento del FBI sobre las implicaciones de la CIA en el atentado del 11 de septiembre de 2001 ocurre en un contexto donde EEUU está en la mira por la filtración de documentos clasificados del Pentágono.Para Gallegos, el que se conozca este nuevo informe sobre el ataque es una oportunidad para que la seguridad estadounidense mejore. Otra lectura del tema, explica el docente de la UNAM, es una especie de gatopardismo donde, a pesar de la gravedad de este asunto, no cambie nada."Si bien es importante [la información], no es determinante, y eso es algo también muy peligroso porque, en la medida que naturalizamos este tipo de condiciones, dejamos de observar los efectos que pueden tener en nuestro día", expone.En el caso de Muñoz, indica que tanto la publicación del texto sobre la CIA y el 11-S y las filtraciones del Departamento de Defensa abren aún más la puerta para que otras naciones se posicionen en el orden mundial, como China y Rusia.* Organización terrorista prohibida en Rusia y en muchos otros países.

