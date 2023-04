https://sputniknews.lat/20230414/el-representante-ruso-ante-bm-denuncia-descenso-de-ayuda-a-otros-paises-por-prestamos-a-kiev-1138135771.html

El representante ruso ante BM denuncia descenso de ayuda a otros países por préstamos a Kiev

WASHINGTON (Sputnik) — El aumento de los préstamos a Ucrania por parte del Banco Mundial (BM) conduce a una disminución de la financiación para otros países... 14.04.2023, Sputnik Mundo

economía

banco mundial

ucrania

préstamo

ayuda financiera

🌍 europa

Marshavin señaló que la mayor preocupación es el riesgo de que Ucrania no reembolse los fondos prestados, a pesar de las promesas de sus "patrocinadores" de evitar el incumplimiento de las obligaciones del préstamo ante el BM. "Sabemos muy bien el coste de tales promesas. En general, este tema se está volviendo cada vez más sensible para los países en desarrollo", concluyó Marshavin. Destacó que "las posibilidades del banco en los próximos meses para financiar al programa ucraniano a costa de préstamos están casi agotadas". Además, enfatizó que de momento "los fondos de los donantes representan casi el 80 por ciento de toda la asistencia financiera a Ucrania del Grupo del Banco Mundial" y añadió que la organización está vigilando que la ayuda no se utilice para fines militares. Rusia continúa desde el 24 de febrero del año pasado la operación militar especial en Ucrania. Según el presidente ruso, Vladímir Putin, el objetivo es la desmilitarización y la desnazificación del país vecino.

ucrania

banco mundial, ucrania, préstamo, ayuda financiera, 🌍 europa