Documentos desclasificados revelan que un presidente mexicano fue informante de la CIA de EEUU

Documentos desclasificados revelan que un presidente mexicano fue informante de la CIA de EEUU

El presidente mexicano José López Portillo, que gobernó el país entre 1976 y 1982, colaboró con la agencia estadounidense al menos hasta asumir el poder

2023-04-16T22:01+0000

2023-04-16T22:01+0000

2023-04-16T22:02+0000

internacional

méxico

eeuu

cia

john kennedy

josé lópez portillo

partido revolucionario institucional (pri)

lee harvey oswald

ciudad de méxico

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/10/1138225676_0:145:3061:1867_1920x0_80_0_0_3b6e7fe230b1d69373b757f507573fc5.jpg

La información está incluida en los cables recientemente desclasificados por los Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos, donde, en un memorándum fechado el 29 de noviembre de 1976, un funcionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) estadounidense informa a sus colegas que el nuevo presidente mexicano trabajó para la misma."Bill Sturbitts [teniente coronel de la Fuerza Aérea estadounidense] señaló que México pronto tendrá un nuevo presidente, un hombre que ha tenido el control del Enlace durante varios años", señala el texto.Si bien López Portillo no es mencionado por nombre, como tampoco se identifica la identidad del "enlace" que trabajaba con él, la referencia al político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) es inequívoca, ya que, al momento de redactarse el memorándum, había recientemente ganado las elecciones y apenas dos días más tarde asumiría el poder de la nación latinoamericana.En el documento se menciona una reunión realizada entre agentes de la CIA ese mismo día para discutir los problemas que supondría la desclasificación de un material relativo a Lee Harvey Oswald, el presunto asesino del presidente John.F. Kennedy, ejecutado a plena luz del día en noviembre de 1963, y la información sobre una estadía del atacante en México en la víspera de supuestamente cometer el magnicidio.El memorándum señala que Sturbitts le dijo a sus colegas que era previsible que López Portillo no viera con buenos ojos el hecho de que se hiciera pública esa relación, precisando que las actividades en la que había incurrido incluían escuchas telefónicas presuntamente a Harvey Oswald.Estos documentos también hacían referencia a la colaboración secreta entre "elementos del Gobierno mexicano" con la inteligencia estadounidense, y agentes estadounidenses se mostraban preocupados sobre el informe que preparaba el Comité Selecto de la Cámara de Representantes de EEUU sobre la investigación del asesinato de Kennedy."Este informe no solo proporcionará evidencia de nuestra actividad de inteligencia unilateral en la Ciudad de México, actividades que son contrarias a las leyes mexicanas, sino que también contendrá pruebas de que elementos del Gobierno mexicano están involucrados en actividades que son ilegales bajo su propia constitución", se lee en el cable.Vale recordar que antes de llegar a la presidencia López Portillo ocupó numerosos cargos en diversos gobiernos priistas, en ámbitos como la oficina presidencial, la dirección de la Comisión Federal de Electricidad (CFS) y hasta la Secretaría de Hacienda.En los últimos años, distintas investigaciones y reportajes denunciaron que varios presidentes mexicanos fueron informantes y colaboradores de la CIA, entre ellos Luis Echevarría, precisamente el antecesor de López Portillo y el responsable de elegirlo como su sucesor.

méxico

eeuu

ciudad de méxico

2023

méxico, eeuu, cia, john kennedy, josé lópez portillo, partido revolucionario institucional (pri), lee harvey oswald, ciudad de méxico