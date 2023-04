https://sputniknews.lat/20230416/la-alianza-petrolifera-de-rusia-y-arabia-saudita-podria-costarle-la-carrera-politica-a-biden-1138218226.html

La alianza petrolífera de Rusia y Arabia Saudita podría costarle la carrera política a Biden

Arabia Saudita no obedece más a los deseos de EEUU, sino que opta por soluciones más favorables para el país, lo que podría conducir a profundos problemas... 16.04.2023, Sputnik Mundo

Lo que es más, la emergente alianza petrolera entre Arabia Saudita y Rusia podría incluso convertirse en un gran obstáculo para la campaña de reelección del presidente Joe Biden en 2024, poniendo en peligro su carrera política, escribe Bloomberg. La reciente decisión de la OPEP+ de reducir la producción de petróleo constituye el segundo recorte consecutivo por parte de los miembros de la organización. La medida se tomó a pesar del intento de Biden de convencer a Arabia Saudita que incrementara las capacidades de la industria el año pasado. Se añade que este rechazo por parte de Riad podría ser solo el comienzo de los problemas para EEUU.El nuevo anuncio de recortes ya ha llevado a la subida de precios del petróleo por barril y se destacan las previsiones de la OPEP+ que pronostican el aumento del déficit de la oferta durante este año. Ante la posible escasez, los autores del artículo expresan su preocupación con el inminente endurecimiento de la inflación y mayores riesgos de la recesión porque "a los consumidores que gastan más en energía les quedará menos dinero para otras cosas".Al mismo tiempo, los países miembros de la organización, incluidos Arabia Saudita y Rusia, dispondrán de una capacidad financiera mucho mayor para cumplir sus objetivos y planes. "Pero lo más importante es que las acciones de la OPEP+ sugieren un probable movimiento de los precios del petróleo en los próximos años", subrayan los autores.Los cambios en la arena mundial y la creación del nuevo entorno geopolítico con sus alianzas repercuten en que Arabia Saudita sale de la órbita de la influencia de EEUU. De acuerdo con el artículo, esto se demuestra por la cooperación con Rusia en los recortes de OPEP+ y la mediación de China durante las negociaciones sobre el histórico acuerdo con Irán, mientras Estados Unidos quedó al margen.La situación para EEUU es perjudicial, ya que la competencia de sus yacimientos de esquisto, que antes fueron un factor disuasivo para la industria petrolera, ha retrocedido. Los niveles de producción del país están cayendo y las empresas no buscan incrementarlos con inversiones, sino redistribuir los beneficios disponibles entre los accionistas.Simultáneamente, los esfuerzos de algunos países de reducir el uso de combustibles fósiles aún no han proporcionado resultados deseables. De ahí, se subraya que la economía libre de carbono "sigue siendo una aspiración a largo plazo más que un impulsor a corto plazo".Teniendo todo esto en cuenta, los autores destacan que la mayoría de los analistas hoy predice que los precios superarán los 80 dólares por barril en los próximos años. Esto se difiere significativamente de los precios de medio de 58 dólares por barril entre 2015 y 2021, que por el momento parece ser cosa del pasado.Al mismo tiempo, la propia Arabia Saudita, frente a las críticas procedentes de Estados Unidos, afirma que no persigue ningún objetivo político en el marco de la actual política de la OPEP+."La OPEP+ ha conseguido, ahora y en el pasado, estabilizar los mercados del petróleo y, contrariamente a lo que afirman los Estados occidentales e industriales, no tiene nada que ver con la política", declaró Mohammad Al-Sabban, antiguo asesor del Ministerio de Petróleo de Arabia Saudí, según informa Asharq Al-Awsat.Los autores se preguntan "¿y si la OPEP+ decide recortar de nuevo la producción el año que viene, antes de las elecciones presidenciales estadounidenses, minando las posibilidades de victoria de Biden?". La subida de los precios del petróleo podría continuar, lo que repercutiría en la inflación del país.

