¿La visita de Macron a China opera como una muestra de autonomía estratégica?

¿La visita de Macron a China opera como una muestra de autonomía estratégica?

Las aspiraciones estadounidenses de unión dentro de la alianza transatlántica son cada vez menos viables, como demuestra el viaje del presidente francés...

La visita del presidente de Francia en China ha generado varias preocupaciones en Occidente sobre la unidad de la alianza transatlántica. Las declaraciones del mandatario francés sobre la necesidad en Europa de formar su autonomía estratégica fueron percibidas como una demostración de las discrepancias entre EEUU y Francia en la cuestión de Taiwán, indica el medio turco.La propuesta de Emmanuel Macron puede no ser apoyada por todas las partes europeas, pero en conjunto demuestra que no es tan fácil convencer a Europa de seguir la línea estadounidense en lo que respecta a las nuevas tensiones en torno a Taiwán. De ahí, el artículo destaca que las declaraciones del mandatario francés, de acuerdo con las cuales Europa no tiene que convertirse en "seguidor" de EEUU, junto con sus fotos junto al presidente chino, Xi Jinping, y la falta de críticas hacia la política del país asiático generaron aún más indignación en Washington y entre los que abogan por violar la política de una sola China, que considera a Taiwán parte integral de su territorio nacional. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también visitó China con Macron, lo que, como recuerda la publicación, fue interpretado por la ex primera ministra británica Liz Truss como "una señal de debilidad".Al mismo tiempo, China hace muchos esfuerzos para recibir a su lado a quienes tienen la misma posición, como Macron, con el fin de aislar a EEUU en la cuestión de Taiwán. Según el texto turco, las referencias de China al concepto de autonomía estratégica europea "son claramente un intento de crear divisiones dentro de la alianza transatlántica".El texto hace hincapié en que las exigencias de Washington de generar mayores capacidades de defensa europeas, al tiempo que se muestra insatisfecho con las declaraciones del mandatario francés, revelan la falta de consenso en la alianza occidental sobre cómo construir una estrategia unificada. Más aún, así lo indican los llamados de Macron a crear un Ejército europeo conjunto, incluso sin la participación de Alemania.Como consecuencia, el deseo estadounidense de una alianza transatlántica contra el país asiático no puede resonar en Europa, ya que ni Francia ni Alemania quieren enfrentarse a China y participar en una nueva Guerra Fría, opina la publicación, como Europa no quiere "quedar atrapada en crisis que no son suyas.En este sentido se destaca especialmente el tono conciliador de Macron hacia China, así como las críticas al dominio mundial del dólar, que parecen hacerse eco de la retórica del gigante asiático.

