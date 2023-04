https://sputniknews.lat/20230417/como-las-propias-sanciones-occidentales-contra-rusia-y-otros-paises-socavan-la-hegemonia-del-dolar-1138229380.html

Cómo las propias sanciones occidentales contra Rusia y otros países socavan la hegemonía del dólar

Luego de más de un año de que Estados Unidos y sus aliados impusieran numerosas sanciones económicas contra Rusia por la escalada del conflicto en Ucrania, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha declarado lo obvio: las sanciones pueden amenazar la hegemonía del dólar estadounidense, la moneda de reserva mundial."Cuando usamos sanciones financieras que están vinculadas al papel del dólar, existe el riesgo de que con el tiempo pueda socavar la hegemonía del dólar", dijo la funcionaria del Tesoro durante una entrevista con un medio de su país.Yellen, sin embargo, insiste en que el dólar estadounidense "se usa como moneda global por razones que no son fáciles para que otros países encuentren una alternativa con las mismas propiedades".Luego se jactó de que, además de Estados Unidos, no hay otro país en el mundo que tenga la "infraestructura institucional básica que permitiría que su moneda sirva al mundo" como el dólar estadounidense, y que las sanciones siguen siendo una "herramienta extremadamente importante". Sin embargo, la funcionaria admitió que existen "restricciones legales sobre lo que podemos hacer con los activos rusos congelados, y estamos discutiendo con nuestros socios lo que podría ocurrir en el futuro".Desde el 24 de febrero de 2022 Rusia lleva a cabo una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación fue definido por el presidente Vladímir Putin como la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.Según el mandatario ruso, contra Moscú se desató una agresión de sanciones sin precedentes orientada en aplastar a corto plazo la economía rusa, "a derrumbar la moneda nacional, el rublo, a través del robo de nuestras reservas de divisas y a provocar una inflación destructiva". Sin embargo, destacó, el plan de Occidente no tuvo éxito.

