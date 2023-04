https://sputniknews.lat/20230416/por-que-es-demasiado-pronto-para-que-eeuu-celebre-la-caida-de-su-tasa-de-inflacion-1138200482.html

Por qué es demasiado pronto para que EEUU celebre la caída de su tasa de inflación

16.04.2023

La tasa de inflación continúa descendiendo en Estados Unidos, en una señal aparente de que los esfuerzos de la Reserva Federal para enfriar la economía nacional con tasas de interés más altas están funcionando. Entonces, ¿cuál es el nivel actual de inflación en EEUU?Un informe reciente del Departamento del Trabajo de la nación norteamericana reveló que su inflación se desaceleró más de lo esperado en marzo, cayendo a una tasa anual del 5%, el ritmo más bajo de aumento de precios desde mayo de 2021. Aun así, la inflación se mantiene muy por encima del 2% al que aspira la Reserva Federal.El informe de la dependencia federal sobre el índice de precios al consumidor (IPC) mostró que marzo se convirtió en el noveno mes consecutivo de disminución de la inflación anual en EEUU, desde el pico de junio de 2022 del 9,1%, un máximo de cuatro décadas.El IPC, que indica el cambio mensual en los precios pagados por los consumidores estadounidenses, sigue siendo una de las medidas de inflación más populares.Según la encuesta del Departamento del Trabajo, los precios de los alimentos crecieron a un ritmo más lento en marzo (8,5% frente al 9,5% en febrero) y los costos de la energía cayeron (-6,4% frente a un +5,2% precedente), incluida la gasolina (-17,4%) y el combustóleo ( -14,2%).Los precios de los autos y camiones usados ​​volvieron a bajar (-11,6% vs -13,6%), pero, por otro lado, la inflación de vivienda, que representa más del 30% de la canasta total del IPC, siguió creciendo al alza (8,2% vs 8,1,%), ha revelado el análisis del Departamento. Sobre una base mensual, el índice de todos los artículos subió un 0,1% en marzo desde febrero, menos que el aumento del 0,2% que esperaban los economistas.En cuanto a la llamada inflación subyacente, aumentó 0,4% en marzo respecto al mes anterior y 5,6% respecto a 12 meses atrás, un escenario levemente superior al aumento de 5,5% de febrero.La inflación subyacente, que indica el cambio en los costos de los bienes y servicios, no incluye los de los sectores de alimentos y energía. Esta medida de inflación excluye estos artículos porque sus precios son mucho más volátiles.Biden presume los númerosEl presidente de EEUU, Joe Biden, se apresuró a presumir los últimos datos de inflación y dijo en un comunicado que el informe del Departamento de Trabajo "muestra un progreso continuo en nuestra lucha contra la inflación".Biden enfatizó que la inflación de EEUU "ahora ha caído un 45% desde su pico de verano", con precios de la gasolina reduciéndose más de 1,40 dólares desde el verano y los comestibles acortando sus costos en marzo, por primera vez desde septiembre de 2020."En los últimos meses, también hemos visto caídas en los precios de artículos como autos usados, teléfonos inteligentes y otros productos electrónicos", dijo el presidente, instando al gobierno a "aprovechar ese progreso" para frenar la inflación.Críticas del Partido Republicano y especialistasLos adversarios políticos de Biden, sin embargo, se mantuvieron pesimistas sobre la encuesta del Departamento de Trabajo, recordando que la inflación sigue siendo demasiado alta y culpando a las políticas del Partido Demócrata, donde milita el presidente.La presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, dijo en un comunicado que "la inflación ha subido, los salarios han bajado y los estadounidenses luchan por mantenerse a flote en la economía fallida de Biden".El economista Paul Craig Roberts, quien fue subsecretario del Tesoro en la Administración de Ronald Reagan, se hizo eco de ella y le dijo a Sputnik que a pesar de que la inflación en Estados Unidos cayó al 5% en marzo, es demasiado pronto para que Biden festeje, ya que la economía del país está contaminada por una variedad de enfermedades. "Así que realmente no sabemos lo que nos dicen los números. Están haciendo su visión optimista sobre la base de 156.000 nuevos puestos de trabajo en marzo, y afirman que no aumentará más la inflación. Así que están pensando en la vieja Curva de Phillips de que si quieres crecer, tienes que pagarlo teniendo inflación más alta", argumentó Roberts.El mismo tono fue adoptado por el economista John Leer, jefe de la compañía de inteligencia de decisiones Morning Consult, quien fue citado por los medios de comunicación del Reino Unido diciendo que aunque en marzo "la inflación general [en los EEUU] se enfrió, todavía no es momento de celebrar"."La inflación general se vio impulsada a la baja principalmente por la caída de los precios de la energía, que tienden a ser volátiles de un mes a otro. La inflación subyacente sigue siendo más rígida y persistente de lo que le gustaría a la Fed y, combinada con la solidez del informe de empleo de marzo, existe un caso cada vez mayor para que la Fed suba las tasas una vez más en su próxima reunión", afirmó Leer.En tanto, el economista francés Jacques Attali se sumó al coro de voces críticas y advirtió que Estados Unidos se encuentra al borde de una nueva crisis financiera, que podría hundir al mundo entero. Attali señaló que la deuda pública americana ha llegado al 120% del Producto Interno Bruto (PIB). El Tesoro estadounidense ha alcanzado los límites de endeudamiento que se había fijado, lo que podría tener consecuencias para muchos sectores del Estado. Los sueldos de los funcionarios y del Ejército ya están luchando por pagarse, explica el economista, que recuerda que la Casa Blanca teme que se avecinen "recortes devastadores", ya propuestos por algunos republicanos.Más ajuste monetarioMientras tanto, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, ha dejado en claro que quiere más ajuste monetario en EEUU, a pesar de la evidencia de que la inflación está saliendo de los máximos de cuatro décadas."Debido a que las condiciones financieras no se han endurecido significativamente, el mercado laboral continúa fuerte y bastante ajustado, y la inflación está muy por encima del objetivo, por lo que la política monetaria debe endurecerse aún más", señaló Waller."Agradecería señales de moderación de la demanda, pero hasta que aparezcan y vea que la inflación se mueve significativa y persistentemente hacia nuestra meta del 2%, creo que todavía hay trabajo por hacer", enfatizó. Waller también dijo que el fortalecimiento del mercado laboral era una indicación de que "nosotros [el Gobierno de EEUU] no hemos progresado mucho en nuestra meta de inflación, lo que me deja en el mismo lugar en el panorama económico".La Fed ha elevado las tasas de interés de EEUU en 475 puntos básicos durante los últimos 13 meses para combatir la inflación, llevándolas a un máximo del 5 % desde el 0,25% después del brote de COVID-19, agudizado en marzo de 2020.

