El Pentágono: los recursos de EEUU para Ucrania no son ilimitados

El Pentágono: los recursos de EEUU para Ucrania no son ilimitados

WASHINGTON (Sputnik) — Los recursos de Washington para brindar asistencia en seguridad a Ucrania no son ilimitados, a pesar de que el Congreso ha habilitado... 17.04.2023, Sputnik Mundo

EEUU no cree que el actual conflicto ucraniano represente una amenaza de conflagración atómica con Rusia, afirmó también Khal."En los intercambios que hemos tenido con funcionarios rusos, ellos han constantemente subrayado el punto de que la doctrina nuclear de Rusia no ha cambiado, que solo usarán un arma atómica en el caso de una amenaza existencial para el Estado ruso. No creemos que la crisis [en Ucrania] suponga esa amenaza", agregó.

