Secretaria del Bienestar de México: "Abandonamos la política de las dádivas y construimos derechos"

Secretaria del Bienestar de México: "Abandonamos la política de las dádivas y construimos derechos"

El cambio más importante que se ha hecho en la Administración de López Obrador es la reforma al artículo cuarto de la Constitución, que establece como derecho... 17.04.2023

Medición de la pobreza: "Nos va a ir muy bien"La titular de la Secretaría del Bienestar —nuevo Ministerio del Gobierno mexicano creado en 2018— es uno de los pilares en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tiene bajo su responsabilidad la entrega de apoyos a 25 millones de personas (prácticamente un quinto de la población total en México), beneficiarios de distintos programas, con un gasto para este año cercano a los 600.000 millones de pesos. Pero sobre todo, Montiel tiene sobre sus hombros la conducción de la política social de un Gobierno cuya principal premisa ha sido "por el bien de todos, primero los pobres".En su informe de medición de la pobreza 2020, el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) calculó que hay unos 55.7 millones de personas en situación de pobreza en México (43.9% de la población); esto significa 3.8 millones más que los que registró en 2018, al inicio de la Administración de López Obrador. En ese reporte, el último sobre medición de la pobreza, el órgano constitucional reportó 10.8 millones de personas en situación de pobreza extrema (8.5% de la población), 2.1 millones más que los 8.7 millones registrados en 2018.Montiel admite que hubo un crecimiento de la pobreza en las ciudades en medio de la pandemia de COVID-19 porque la economía en estos centros urbanos depende, en gran parte, de la prestación de servicios, la mayoría de los cuales se suspendieron por el confinamiento. Sin embargo, la secretaria Ariadna Montiel resalta que 1.640 municipios del país, los más pobres, redujeron sus niveles de pobreza."Yo estoy segura de que en esta siguiente evaluación vamos a salir muy bien", afirma Montiel, para quien no hay manera de que en las cifras del Coneval no se refleje el hecho de que este Gobierno ha incorporado a más de seis millones de personas al programa de pensiones para adultos mayores, quienes reciben 4.800 pesos bimestrales y que el próximo año recibirán 6.000 pesos.El Coneval presentará el próximo mes de julio su nuevo informe sobre medición de la pobreza que abarcará el periodo 2020–2022, con base en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) del Inegi. El economista Luis de la Calle, ex subsecretario de negociaciones comerciales internacionales de la Secretaría de Economía, coincide en que la medición del Coneval reflejará una disminución de la pobreza. La medición anterior, dijo De la Calle en una reciente entrevista de televisión, se tomó con base en la encuesta del Inegi levantada justo en medio de la pandemia cuando el encierro causaba estragos en la economía de las familias mexicanas.'Ingreso básico, lo más importante'Montiel Reyes asegura que, en la dependencia federal que encabeza desde enero de 2022, se rompió con el status quo que existía en las Administraciones anteriores, incluyendo la manera en cómo se mide la pobreza por parte del Coneval. Explica que las mediciones en el Coneval se hacen por carencias y se considera pobre o pobre extremo a quien tiene tres o más carencias. Con ese sistema, ejemplifica la secretaria, si un sector tenía carencias por acceso a vivienda por falta de piso firme, el Gobierno contrataba a una empresa privada para poner ese piso. "Lo que hoy tenemos es un ingreso básico para las familias y ellas irán administrándose en el tiempo en qué emplean ese recurso para salir adelante y que las familias decidan cuáles son las prioridades para su bienestar".Primero los pobres: "cumplimos"Para la secretaria Montiel Reyes, esta Administración cumplió con la promesa de López Obrador de dar prioridad a los más pobres del país."En la política de bienestar, a estos cuatro años del Gobierno de México, hemos cumplido con el compromiso que establecimos de 'primero los pobres'", asegura la funcionaria, quien resalta que la transferencia de recursos a los programas sociales ha sido posible por la política de austeridad y combate a la corrupción del Gobierno federal.Para la titular de la dependencia, el programa estelar es el de la pensión a adultos mayores, donde cada bimestre se incorporan 200.000 beneficiarios, además de que hubo un incremento de 25% en el monto de la pensión de 2021 a 2024.Al inicio del sexenio en el programa estaban inscritos 5 millones de adultos mayores que recibían 1.160 pesos cada dos meses; ahora son 11,3 millones que reciben 4.800 pesos bimestrales.La inflación, un retoDe acuerdo con un reporte de febrero pasado del Coneval, entre el cuatro trimestre de 2021 y el mismo periodo de 2022, el valor monetario de la canasta alimentaria mostró incrementos de 12,6% y 12,7% en el ámbito rural y urbano, respectivamente, mientras que la inflación general anual promedio se ubicó en 8%.Montiel asegura que una de las principales medidas con las que el Gobierno federal está haciendo frente a estos incrementos es el acuerdo con el sector empresarial, además de la regulación y la supervisión de los distribuidores de alimentos y la presentación del segmento ¿Quién es quién en los precios?, de la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador.Otra medida que destaca la funcionaria es la entrega de fertilizante a todos los beneficiarios del programa Producción para el Bienestar, que son pequeños productores de entre dos y cinco hectáreas, que viven del autoconsumo y que tienen una producción pequeña para vender.Asimismo, afirma que otra manera de proteger a los más vulnerables ante los aumentos de la canasta básica es el programa Sembrando Vida, en el que reciben mensualmente un jornal de 6.000 pesos. "Eso es un básico para vivir".Sembrando Vida, freno a la migraciónPara la secretaria, el programa Sembrando Vida, en el que actualmente están inscritas 450.000 familias, está contribuyendo a frenar la migración de nacionales mexicanos a Estados Unidos y de alguna manera funciona como un paliativo para la crisis migratoria que se vive en México.A pesar de que parte de los beneficios del programa son a largo plazo, ya que se trata de sembrar árboles maderables que tardan hasta 20 años en crecer, Montiel explica que en los mismos predios se siembran productos básicos como frutales, especies, maíz y frijol. De acuerdo con el Gobierno federal, Sembrando Vida es el programa más grande de reforestación del mundo con 1.400 millones de plantas sembradas.Montiel asegura que son falsos los señalamientos de que el programa implica un incentivo perverso para que los campesinos deforesten sus terrenos con tal de acceder a la ayuda de 6.000 pesos al mes.Apuntada en la carrera por la CDMXMontiel Reyes fue directora de la Red de Transporte Público (RTP) en la Ciudad de México durante la Administración de Marcelo Ebrard. También fue diputada local y diputada federal entre 2015 y 2018 en la LVIII legislatura. Y en enero del año pasado sustituyó a María Luisa Albores al frente de la Secretaría del Bienestar.Montiel acepta estar interesada en competir por la candidatura del partido Morena para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, donde comenzó y ha realizado la mayor parte de su carrera política."A los que hemos hecho carrera política en la ciudad nos gustaría mucho poder coadyuvar con ella y sus habitantes. La Ciudad de México ha sido la vanguardia de nuestro movimiento en el que hemos participado y que para nosotros es un proyecto de nación, no es un proceso electoral, vamos más allá de eso", dice Montiel. "A cualquiera de nosotros nos gustaría poder dirigir los destinos de esta ciudad que nos ha dado mucho como ciudadanos, como habitantes, pero también como integrantes de un movimiento que nació de la resistencia aquí en la ciudad", agrega la secretaria.

