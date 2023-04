https://sputniknews.lat/20230417/ven-en-rusia-a-un-desafiante-del-orden-unipolar-el-porque-de-la-visita-de-lavrov-a-america-latina-1138153879.html

"Ven en Rusia a un desafiante del orden unipolar": el porqué de la visita de Lavrov a América Latina

"Ven en Rusia a un desafiante del orden unipolar": el porqué de la visita de Lavrov a América Latina

Una delegación de Rusia, encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, realizará una visita a Brasil, Cuba, Nicaragua y Venezuela desde... 17.04.2023, Sputnik Mundo

El ministro ruso viajará a la región con una agenda concreta encaminada a incrementar la cooperación mutuamente beneficiosa entre los países involucrados, con enfoques en política, comercio y economía, educación, cultura, humanidades y otros ámbitos. "Planeamos enfocar las negociaciones en el fortalecimiento del derecho internacional del mundo moderno basándose en la Carta de la ONU", reiteró el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.De acuerdo con el mismo Lavrov, las autoridades rusas abogan sistemáticamente por "fortalecer la cooperación ruso-latinoamericana sobre la base del apoyo mutuo, la solidaridad y la consideración de los intereses recíprocos".El diplomático subrayó que Moscú está dispuesto a intensificar las actividades de comunicación a nivel de jefes de Estado y de gobierno, parlamentos, servicios diplomáticos y otros organismos.En entrevista con Sputnik, el politólogo venezolano especialista en geopolítica de Rusia, Europa Oriental y Oriente Medio Jonathan Benavides indicó que la visita del canciller ruso a la región corresponde a la intención de Rusia de ir avanzando hacia un mundo multipolar. Al respecto, el doctor en estudios políticos por la New School for Social Research de Nueva York Amando Basurto indicó que la gira diplomática rusa por América Latina tiene, principalmente, la finalidad de mantener y ampliar los lazos de cooperación que se tienen entre Rusia y Cuba, Venezuela, Nicaragua y Brasil, los países que visitará Lavrov.Con él coincide el director del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia, Dmitri Rozental, quien dijo en entrevista con este medio que la gira diplomática rusa busca "mantener relaciones constructivas con ellos, demostrando que nuestra presencia política en América Latina es de gran importancia".Los aliados Benavides, quien también es académico de la Universidad Central de Venezuela, apuntó que la visita de Lavrov a La Habana, Caracas y Managua es lógica, puesto que estas tres fuerzas nacionales siempre han sido aliadas políticas de Moscú.En tanto, Rozental sostuvo que la política de estos tres países no debe considerarse o definirse como totalmente antioccidental. Indicó que Cuba y Venezuela han tenido intentos de acercamiento comercial con Estados Unidos, mientras que en el caso de Nicaragua, a pesar de su alejamiento político de Washington, su comercio con el país norteamericano es estrecho y se calcula en miles de millones de dólares."Estos tres países, en primer lugar, están tratando de defender sus propios intereses nacionales y, muy probablemente, están tratando de obtener algunas ventajas de la interacción tanto con Rusia, como con los países del Occidente colectivo", aseveró. Al mismo tiempo recalcó que Cuba, Venezuela y Nicaragua son socios tradicionales de Rusia, con los que Moscú ha mantenido relaciones estables a lo largo de los años 2000. "Estos son países con los que tenemos relaciones de carácter estratégico", agregó.Brasil, el país clave El académico venezolano Jonathan Benavides hizo énfasis en Brasil, pues este país —una de las potencias regionales— tiene una relación con Moscú distinta en comparación con las otras tres naciones involucradas en la visita de Lavrov a América Latina. Al respecto, Basurto, quien también es académico en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseveró que el gigante sudamericano se podría beneficiar bastante de la visita del canciller ruso para ampliar los lazos económicos bilaterales. Un tema que tanto Rusia como Brasil han mencionado es la posibilidad de comerciar en monedas que no sean el dólar estadounidense. Al respecto, Dmitri Rozental subrayó que, a pesar de que algunos acuerdos se ven viables, los cambios radicales no se darán de forma inmediata. El viaje de los diplomáticos rusos a la región reafirma el posicionamiento de Rusia en América Latina, subrayó Benavides. "La visita cumple el guion al pie de la letra de la doctrina de política exterior de Rusia, aquella que establece esas relaciones pragmáticas con el resto del mundo, con lo que ellos llaman el extranjero lejano", dijo.

2023

