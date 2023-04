https://sputniknews.lat/20230418/a-que-se-deben-los-combates-militares-en-sudan-1138297552.html

¿A qué se deben los combates militares en Sudán?

¿A qué se deben los combates militares en Sudán?

Los combates que estallaron en Jartum, la capital de Sudán, y en otros lugares son el resultado directo de una amarga lucha por el poder en el seno de la... 18.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-18T18:42+0000

2023-04-18T18:42+0000

2023-04-18T18:42+0000

sputnik explica

sudán

🛡️ fuerzas armadas

jartum

📰 escalada de violencia en sudán (2023)

ejército de sudán

🌍 áfrica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/0f/1138205554_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3d6b33e00e725c175e7c3b25ded9f8b.jpg

Sputnik explica los momentos claves para entender el conflicto que sucedió en Sudán.Cómo se originó la violenciaEl 15 de abril, en Sudán estallaron los combates entre las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) y el Ejército sudanés. Las RSF acusaron al Ejército de haber atacado su base en Jartum utilizando "todo tipo de armas" y anunciaron la toma del Palacio de la República (sede de la Presidencia), el aeropuerto de la capital y la base aérea de Merowe. Las Fuerzas Armadas de Sudán, por su parte, insistieron que las declaraciones de las Fuerzas de Apoyo Rápido eran falsas y que todas las instalaciones estratégicas estaban bajo su control.Los militares también señalaron que las Fuerzas de Apoyo Rápido les atacaron primero. El Ejército de Sudán hizo una declaración en la que afirmaba que el despliegue de las Fuerzas de Apoyo Rápido en Jartum y varias ciudades era "ilegal y tuvo lugar sin el acuerdo ni la coordinación de las Fuerzas Armadas".El Ejército y el Servicio de Seguridad general de Sudán calificaron a las RSF de fuerza rebelde y las acusaron de atacar instalaciones estatales y estratégicas. El presidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán y jefe militar del país, Abdul Fatah Burhan, emitió un decreto disolviendo las RSF, llamándolas "insurgentes".Por su parte, el comandante de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, calificó de forzado el enfrentamiento con el Ejército.El dirigente de las RSF subrayó que seguirían persiguiendo a Burhan y "lo llevarían ante la justicia". Acusó al jefe militar del país de ser "un mentiroso y un hombre que quiere destruir Sudán".Dos viejos aliadosDesde el golpe de octubre de 2021, Sudán está gobernado por un consejo de generales, y estalló un conflicto entre los dos más importantes.La rivalidad entre el jefe del Consejo Soberano de Sudán, Abdul Fatah Burhan, y su adjunto, Mohamed Hamdan Dagalo, se hizo evidente después de abril de 2019, cuando fue depuesto el presidente Omar Bashir, que había gobernado el país durante tres décadas.El teniente general Burhan, entonces comandante del Cuartel General del Ejército, asumió la jefatura del Consejo Militar de Transición, y el comandante de las RSF pasó a ser su adjunto. Los dos militares de alto rango ya habían tenido que cooperar antes. Por ejemplo, cuando el Ejército sudanés y las RSF participaron en la guerra de 2015 en Yemen como parte de la coalición árabe liderada por Arabia Saudí y EAU, e incluso antes, durante el conflicto de Darfur a principios de la década de 2000.En 2017, el país aprobó una ley que reconoce a las RSF como agencia de seguridad independiente. Al igual que Burhan, Dagalo fue uno de los beneficiados por la destitución de Bashir. Tras convertirse en jefe adjunto del Consejo Militar de Transición, hubo informes de que Dagalo estaba contemplando la posibilidad de ocupar la presidencia. La chispa que desató el conflicto armadoLos dos comandantes no estaban de acuerdo sobre la dirección que estaba tomando el país y la transición propuesta hacia un gobierno civil. En la noche del 12 al 13 de abril, el Ejército sudanés dio un ultimátum a las unidades de las RSF, exigiéndoles que se retiraran de Merowe. El desacuerdo se centra fundamentalmente en dos ejes: La resolución de los dos aspectos mencionados es lo que debería ayudar a zanjar el acuerdo, que aún no se firmó. El resto de los actores externos adoptaron hasta ahora una actitud expectante. Hacen un llamamiento a la paz a ambas partes y no expresan su apoyo a nadie. Sin embargo, un convoy diplomático estadounidense fue bombardeado en Sudán, sin víctimas mortales, según el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken. Al mismo tiempo, también fue atacado el embajador de la UE en Sudán.

https://sputniknews.lat/20220705/los-militares-sudaneses-salen-del-dialogo-politico-entre-el-consejo-soberano-y-la-oposicion-1127780722.html

https://sputniknews.lat/20230416/el-ejercito-sudanes-toma-el-control-de-sedes-de-las-fuerzas-de-apoyo-rapido-en-la-ciudad-de-1138206613.html

sudán

jartum

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sudán, 🛡️ fuerzas armadas, jartum, 📰 escalada de violencia en sudán (2023), ejército de sudán, 🌍 áfrica