EEUU acusa a China de operar una comisaría ilegal en Nueva York

Las autoridades estadounidenses detuvieron a dos residentes de Nueva York por supuestamente operar una comisaría secreta china en el barrio de Chinatown, en... 18.04.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con información dada a conocer por autoridades estadounidenses, Lu Jianwang y Chen Jinping fueron detenidos por presuntamente conspirar para actuar como agentes del Gobierno de la República Popular de China y de obstruir la Justicia al destruir pruebas de sus comunicaciones con un funcionario del Ministerio de Seguridad del país asiático. Autoridades estadounidenses señalaron que las estaciones de policía clandestinas que operan dentro de sus comunidades no solo son ilegales, sino que "infringen la libertad de los Estados Unidos". "Estos casos demuestran hasta dónde llegará el Gobierno de la República Popular China para silenciar y acosar a las personas estadounidenses que ejercen sus derechos fundamentales para hablar en contra de la opresión de la República Popular de China, incluso mediante la explotación ilegal de una empresa de tecnología con sede en los Estados Unidos", dijo el Fiscal General Adjunto Matthew G. Olsen, integrante de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.La estación de policía, detallaron, cerró en el otoño de 2022 y ocupaba un piso completo en un edificio de oficinas en el barrio chino de Manhattan. "Lu y Chen ayudaron a abrir y operar la comisaría clandestina. Ninguno de los participantes en el esquema informó al Gobierno de Estados Unidos que estaban ayudando al Gobierno de la República Popular de China a abrir y operar subrepticiamente una estación de policía no declarada en suelo estadounidense", se lee en el comunicado.La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York dio a conocer que en total hay 44 acusados ​​de diversos delitos supuestamente relacionados con el acoso a los ciudadanos chinos que residen en el área metropolitana de Nueva York y en otros lugares de los Estados Unidos. Hasta el momento, el Gobierno de Xi Jinping no se ha pronunciado al respecto, pero los señalamientos ocurren en momentos en que Estados Unidos y China mantienen tensiones por el tema de Taiwán y el apoyo militar que Washington ha dado a esa isla rebelde.

