Macron apoya la política de 'una sola China' para evitar la escalada de tensiones en Taiwán

"La posición de Francia sobre la cuestión de Taiwán es invariable y está en consonancia con el enfoque común europeo. Estamos a favor del statu quo, esa constante política no ha cambiado. Apoyamos la política de una sola China y la búsqueda de una solución pacífica en Taiwán", dijo Emmanuel Macron en un discurso divulgado en la cuenta de Twitter del Palacio del Elíseo. El líder francés aconsejó a aquellos que "dudan de la transparencia de la posición de Francia sobre este tema" que presten atención al hecho de que la fragata francesa Prairial pasó por las aguas del estrecho de Taiwán "en medio de los ejercicios militares chinos, lo que demuestra la política de apertura de la región de Asia y el Pacífico". Igualmente, señaló que, antes de viajar a China, en una conversación con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, enfatizó su determinación de "evitar cualquier escalada".Al mismo tiempo, el mandatario francés reiteró que "ser aliados de Estados Unidos no significa ser sus vasallos", señalando que "Europa tiene derecho a pensar por sí misma".En una entrevista con Echos, después de su visita a China la semana pasada, Macron dijo que la Unión Europea no debe involucrarse en la confrontación entre Washington y Pekín sobre Taipéi ni adaptarse al "ritmo estadounidense".Según Macron, los europeos necesitan "despertar" y pensar en sus propios intereses. Sus palabras provocaron críticas de varios políticos occidentales, y las autoridades taiwanesas pidieron aclaraciones al respecto a Francia. Las tensiones en torno a Taiwán aumentaron desde principios de agosto de 2022, tras una visita a la isla de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi: el viaje diplomático de mayor nivel en los últimos 25 años y la primera desde 1997 que incluyó a un titular de la Cámara.Los vínculos entre China y la isla de Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang, encabezado por Chiang Kai-shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran a ese territorio. Las relaciones entre Taiwán y la China continental se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de los 1980. La política fundamental del Gobierno chino respecto a Taiwán es la reunificación pacífica bajo el principio de "un país, dos sistemas".

