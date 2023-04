https://sputniknews.lat/20230419/acusan-al-ejercito-de-mexico-de-espiar-con-el-sistema-pegasus-mas-que-cualquier-otra-institucion-1138324364.html

Acusan al Ejército de México de espiar con el sistema Pegasus más que cualquier otra institución

En una nota publicada el 18 de abril, el diario señaló que el Ejército mexicano utilizó este software en el segundo semestre de 2022 en contra de al menos dos abogados defensores de derechos humanos, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que en su Administración solo se espía a presuntos criminales con el fin de combatir la violencia causada por el crimen organizado. De acuerdo con The New York Times, Santiago Aguirre y María Luisa Aguilar, dos abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, fueron espiados con Pegasus de junio a septiembre del 2022.El Centro Prodh —como es conocida la organización de Aguirre y Aguilar— representa legalmente a los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Este caso se considera uno de los episodios más trágicos en la historia reciente de México, sobre todo por poner en vilo al Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y exhibir la impunidad de las autoridades. El medio estadounidense señala que Aguirre recibió en diciembre de 2022 un correo electrónico de Apple en el que le advertían que su móvil podría estar comprometido al ser infectado con un sistema de espionaje "por atacantes patrocinados por un Estado".Organizaciones civiles como la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Social TIC y Artículo 19, con apoyo técnico del centro Citizen Lab, instancia de la Escuela Munk de Asuntos Globales y Política Pública de la Universidad de Toronto, confirmaron que tanto el teléfono de Aguirre como el de Aguilar fueron infectados por Pegasus en un momento crucial para la investigación del caso Ayotzinapa.En el segundo semestre de 2022, renunció el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. Además, se libró una orden de captura contra el exprocurador Jesús Murillo Karam y se cancelaron órdenes de aprehensión contra un grupo de militares por su presunta participación en la desaparición de los jóvenes normalistas.Esta no es la primera vez que el Centro Prodh ha sido espiado con Pegasus. En 2017, una investigación llevada a cabo por la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Social TIC y Artículo 19 encontró que tres personas del Centro Prodh habían recibido mensajes infecciosos para vulnerar sus teléfonos, señaló el centro en un comunicado. "Consideramos que la gravedad de que el espionaje siga ocurriendo no debe minimizarse, pues los reiterados ataques contra defensores y periodistas evidencian a un Ejército que, al actuar sin controles y empoderase como nunca antes, se ha vuelto ya una amenaza a la democracia y a una Fiscalía que es incapaz de investigar delitos complejos para revertir la impunidad y con ello favorece la repetición de las violaciones de derechos humanos", puntualizó en ese momento la organización. En su reportaje, The New York Times indica que, en la actualidad, el Ejército mexicano es el único que utiliza el spyware diseñado por la compañía israelí NSO, de acuerdo con declaraciones de tres fuentes con conocimiento del tema.Según el rotativo estadounidense, desde el inicio de la administración de López Obrador se ha espiado con Pegasus a periodistas, defensores de los derechos humanos y a opositores políticos. El reportaje señala, también, que en 2011 México fue el primer país del mundo en comprar el sistema Pegasus a la firma NSO, convirtiéndose en la nación que más lo ha utilizado en el planeta.De acuerdo con la investigación del periódico, la compra de Pegasus se concretó en un club nudista en Ciudad de México en marzo de 2011 y se hizo una presentación del funcionamiento del sistema al secretario de Defensa en ese momento, Guillermo Galván, y al propio expresidente Felipe Calderón.Pegasus es un spyware que permite acceder a toda la información de los dispositivos infectados, incluyendo las imágenes de sus cámaras, micrófonos, mensajes de textos, chats y otros en tiempo real.

