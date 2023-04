https://sputniknews.lat/20230419/eeuu-esta-muy-debil-y-rusia-china-y-brasil-lo-saben-1138315662.html

EEUU está muy débil, y Rusia, China y Brasil lo saben

EEUU está muy débil, y Rusia, China y Brasil lo saben

19.04.2023

Mensaje 'personalizado’Se puede decir más alto, pero no más claro. Desde el año pasado, cuatro nuevas regiones se sumaron a la Federación de Rusia: Donetsk, Lugansk, Zaporozhia y Jersón. Y por si acaso le queda alguna duda a EEUU, o a sus países satélites, o incluso al propio régimen de Kiev, la visita del presidente de Rusia a las regiones de Jersón y Lugansk, así lo confirma.La presencia de Putin en pleno lugar del conflicto constituye un mensaje contundente para los que están, o se hacen, los distraídos que remiten 'al famoso'plan de 10 puntos propuesto por el actor Volodímir Zelenski, que apoya fervientemente EEUU y su comparsa. Estas cuatro regiones ya son rusas por decisión de sus propios habitantes. Para siempre. Y eso no lo podrá evitar ninguna pataleta, ni ninguna estrategia propagandística que Occidente quiera vender.Así, este martes el servicio de prensa del Kremlin informó que Putin ha visitado el cuartel general de la agrupación de tropas Dnepr, en la región rusa de Jersón, y luego acudió al cuartel general de la guardia nacional Vostok, en la República Popular de Lugansk. Se trata de la primera visita del líder ruso a las regiones de Jersón y Lugansk.En este sentido, vale la pena recordar que en marzo pasado realizó una visita de trabajo a la ciudad de Mariúpol, en la República Popular de Donetsk, a donde llegó en helicóptero, condujo un coche por varios barrios, y recorrió algunas instalaciones de la ciudad, donde evaluó la calidad de las obras de reconstrucción realizadas.Esta visita de Putin a Jersón y Lugansk es muy importante, según el analista internacional Fernando Moragón. "Muy importante, porque pues si alguno no se había enterado todavía, después de los referéndums del año pasado, es una reafirmación clarísima, un mensaje nítido, tanto al Gobierno de Ucrania, al señor [Volodímir] Zelenski, como al titiritero, es decir, EEUU".Houston, tenemos un problemaMientras, este mismo martes, durante una reunión en Moscú con su homólogo chino, Li Shangfu, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, declaró: "La coordinación de nuestros esfuerzos en la arena internacional tiene un efecto estabilizador en la situación en el mundo, contribuye a la reducción del potencial de un conflicto. Es importante que nuestros países evalúen de la misma manera la esencia de la transformación del paisaje geopolítico global que ocurre".Y EEUU está tan nervioso y tan desencajado con la colaboración cada vez más estrecha a todo nivel entre Rusia y China, sobre todo en lo militar y lo económico, que en el 1600 de la Avenida Pennsylvania en Washington DC ya comienzan a desquiciarse. Así, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, criticó este lunes al presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, por sus afirmaciones de que EEUU debe dejar de fomentar el conflicto en Ucrania.Echando espuma por la boca, Kirby aseguró que los comentarios de Lula estaban "simplemente equivocados". "Brasil ha abordado este tema de manera sustantiva y retórica, al sugerir que EEUU y Europa de alguna manera no están interesados en la paz o que compartimos la responsabilidad de la guerra", afirmó el portavoz.Entonces, Kirby se despachó a gusto: "En este caso, Brasil está repitiendo como un loro la propaganda rusa y china, sin mirar en absoluto los hechos", dijo, y añadió que Washington esperaba que el Lula instara a Moscú a poner fin a las hostilidades y a "retirar las fuerzas rusas de Ucrania".Por supuesto que llegó la respuesta de la diplomacia brasileña: el canciller Mauro Vieira rechazó las críticas de Kirby: "No. No estoy en absoluto de acuerdo. En absoluto. No sé cómo o por qué llegó a esa conclusión". Pero esa no fue la única respuesta que recibió Kirby. El propio canciller Vieira anunció en la rueda de prensa posterior al encuentro en Brasil con su par ruso, Serguéi Lavrov, que Putin invitó a Lula da Silva a participar de la próxima edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo."Es que cada vez –y además esto va a una velocidad tremenda, no hay semana en la que no haya un montón de novedades– EEUU se encuentra más sola. Está con los vasallos de toda la vida desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, con los vasallos europeos, con los japoneses, con Corea del Sur, y con la angloesfera. Y es que no hay más. El resto del mundo cada vez se está tomando postura de manera más decidida por las propuestas que hacen China y Rusia: un mundo en el que haya democracias de Estados, no que un Estado concreto, como EEUU, se atribuya el derecho de hacer lo que le da la gana y los demás no. Y es que estas políticas neocoloniales de EEUU se tienen que acabar", concluye Fernando Moragón.

