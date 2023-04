https://sputniknews.lat/20230419/el-cunado-del-presidente-de-ecuador-investigado-por-corrupcion-pretendia-salir-del-pais-1138340799.html

El cuñado del presidente de Ecuador investigado por corrupción pretendía salir del país

QUITO (Sputnik) — El empresario Danilo Carrera, cuñado del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, fue retenido el 18 de abril cuando pretendía salir del país... 19.04.2023, Sputnik Mundo

"La Fiscalía General del Estado [FGE], al ser notificada sobre la pretensión de salir del país de Danilo C., investigado en el Caso Encuentro, solicitó su retención a las 18.30", publicó en Twitter. Añadió que dicha facultad de la FGE está establecida en el artículo 444, numeral 8, del Código Orgánico Integral Penal, COIP). "Rendirá la ampliación de su versión en las próximas horas", precisa la entidad estatal. Trascendió que el empresario pretendía viajar a EEUU desde el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil (suroeste), capital de la provincia de Guayas. Carrera ha sido vinculado en una supuesta red de corrupción para la venta de cargos y contratos en empresas públicas y presuntos nexos con la mafia albanesa junto al también empresario Rubén Chérrez, asesinado recientemente. Los documentos y audios revelados por parte del medio digital La Posta dieron paso a la investigación El Gran Padrino, renombrada como Caso Encuentro. La denuncia motivó la creación de una comisión legislativa que propuso el juicio político al mandatario por presunto peculado. El presidente Lasso primero defendió la honestidad de su cuñado aunque posteriormente dijo que este no habría tenido la suspicacia de saber con quién se relacionaba. Actualmente, el mandatario ecuatoriano enfrenta un proceso de juicio político en el Parlamento por presunto peculado, tras ser responsabilizado de conocer dos informes sobre alertas de corrupción y no dar paso a una investigación judicial al respecto.

