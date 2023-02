https://sputniknews.lat/20230215/denuncias-de-corrupcion-terminan-de-poner-contra-las-cuerdas-a-lasso-en-ecuador-1135819604.html

Denuncias de corrupción terminan de poner contra las cuerdas a Lasso en Ecuador

A pesar de la encendida defensa que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, hizo de su Gobierno en cadena nacional durante la noche del 14 de febrero, la presunta trama de corrupción vinculada a la venta de cargos públicos —denunciada por el medio digital La Posta bajo el título El Gran Padrino— tuvo un nuevo vuelco con la renuncia del ministro de Agricultura y Ganadería, Bernardo Manzano.El jerarca dimitió a partir de denuncias periodísticas que ponían en tela de juicio la forma en que Manzano accedió a su cargo. De acuerdo con un informe de la Policía citado por el medio ecuatoriano, Manzano llegó a ministro gracias a una gestión de Rubén Chérres, un operador político externo a la Administración oficialista, pero vinculado a la trama de tráfico de influencias encabezada por el cuñado de Lasso, el empresario Danilo Carrera.En conversación con Sputnik, el sociólogo, analista político y académico ecuatoriano Henry Allan subrayó que "no se trata de una acusación simple y banal", ya que "no estamos hablando solamente de casos de corrupción; estamos hablando de altos funcionarios que al parecer se reunieron con un operador acusado de corrupción que mantenía reuniones con líderes de la mafia albanesa".El analista cuestionó que Lasso haya iniciado su cadena nacional cuestionando al medio que presentó la investigación y afirmó que la renuncia de Manzano echa por la borda la defensa de su gestión ante "intentos de desestabilización" en su contra."Más allá de que si luego se compruebe, la denuncia es muy grave. No solo se trata de casos de corrupción, que en este contexto ya sería el mal menor, sino de vinculaciones con grupos mafiosos", profundizó Allan.Lo que evidencia esta postura "enojada, molesta del presidente, en el fondo es su verdadero yo", afirmó el analista político. "Recuerda que él es un gerente de banco y en una empresa el gerente decide lo que se hace y no se pregunta a los empleados", reflexionó.El sociólogo consideró que las denuncias sobre corrupción y posible vinculación con mafias es "la guinda en el pastel" para un Gobierno "absolutamente débil en términos electorales y de respaldo político de actores de su propia tendencia, la derecha".En ese sentido, el analista identificó "una descomposición absoluta de las élites" del país que se traduce, a su vez, en "la descomposición del Estado y en la vida cotidiana de la población, al punto en que ya tenemos paisanos nuestros yendo a EEUU vía terrestre por el Darién y una violencia delincuencial en las calles que no la habíamos visto, me atrevo a decir, desde la fundación de la República".

