https://sputniknews.lat/20230419/espana-importa-mas-grano-ucraniano-que-nunca-en-perjuicio-de-africa-1138346183.html

España importa más grano ucraniano que nunca, ¿en perjuicio de África?

España importa más grano ucraniano que nunca, ¿en perjuicio de África?

España lideró en 2022 las importaciones europeas de grano ucraniano: 4,6 millones de toneladas y un aumento del 80% respecto al año anterior. La industria... 19.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-19T16:22+0000

2023-04-19T16:22+0000

2023-04-19T16:22+0000

españa

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

cereales

🌍 áfrica

hambruna

📰 el acuerdo alimentario de estambul

ucrania

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/109129/20/1091292072_0:146:1921:1226_1920x0_80_0_0_f0b48ec1f103f595b93d9d410fafcf1e.jpg

Los datos difundidos por el Ministerio de Agricultura español sirviéndose de las estadísticas de los servicios de aduanas dejan a España como principal importador en 2022 de grano de cereal procedente de Ucrania, en un contexto en el que la UE ha duplicado en conjunto estas compras de trigo, cebada y maíz: un 104% más hasta alcanzar los 15,59 millones de toneladas.Con sus 4,6 millones de toneladas importadas, España supera con creces a Polonia (2,4), el segundo mayor receptor de este grano y que junto con Hungría y Eslovaquia recientemente ha impuesto un veto a la producción agrícola ucraniana. Los incrementos se han venido produciendo en un contexto teóricamente de riesgo para la seguridad alimentaria, salvado por la habilitación de corredores marítimos, fluviales y terrestres. En especial, gracias al acuerdo Iniciativa del Grano del Mar Negro, el pacto alimentario suscrito entre Rusia y Ucrania con mediación de la ONU y Turquía.Dicho acuerdo permitió en 2022 la exportación de 23 millones de toneladas de grano ucraniano a través de 758 buques, siendo China y España los mayores receptores.En palabras de Andrés Gómez Bueno, responsable en España de la compañía logística portuaria Unistock, hay que "desmontar mitos" sobre el impacto de los bloqueos en el flujo comercial del mar Negro. "La evolución de los precios de los fletes marítimos del mercado de grano en la zona del mar Negro ha sido pareja a la de los precios de otras rutas (Brasil, Argentina, Canadá, etc.) y no ha resultado especialmente penalizada", detalla a Sputnik Gómez Bueno.Riesgos para ÁfricaEn medio de este escenario de récords históricos de compras de grano ucraniano por la UE, el precio del cereal en España lleva un tiempo a la baja, circunstancia que las principales organizaciones agrarias no terminan de explicarse, si bien los precios mundiales se estabilizaron tras el pacto alimentario.Como resultado, se da una situación en la que Europa, afectada en muchos de sus territorios por la sequía, está adquiriendo de forma masiva cereal ucraniano a precio barato, dado que no paga aranceles por entrar en la UE. De hecho, el 11 de abril arribó al puerto español de La Coruña un buque con 66.000 toneladas de grano de maíz, el mayor cargamento desde el inicio del conflicto en Ucrania. Como el flujo marítimo de salida del mar Negro está desbloqueado desde el mes de julio y su vigencia se renovó en marzo por otros 60 días, da la impresión de que la potencial amenaza de hambruna en el cuerno de África por falta de grano no la estarían creando las actuales condiciones del tráfico marítimo en esa zona.Una minoría de buques"A día de hoy, el hambre está más relacionado con las guerras (Yemen, Somalia, Siria, etc.) que con el precio", señala Andrés Gómez Bueno, quien ante la pregunta de si es la propia UE la que está provocando indirectamente ese riesgo mediante sus compras masivas de grano, afirma que "Europa no está acumulando grano", pues es un consumidor "habitual". "Todas las materias primas están caras, pero los países más ricos no tienen el mismo riesgo de desabastecimiento que los más pobres", añade.Pero llama la atención que, según datos de la propia ONU, de los más de 800 buques que han zarpado desde julio, solo 113 han descargado su grano en puertos de países pobres y potencialmente amenazados de inseguridad alimentaria. De las más de 23 millones de toneladas de grano, en torno al 60% ha ido directamente a China, España, Turquía, Italia y Países Bajos. Aparte del consumo, cabe preguntarse si lo que se está buscando es aumentar las reservas estratégicas y si algunas compañías aprovechan para manipular el mercado y hacer fraude.Por el momento, la apertura de corredores y "la entrada masiva de cereal ucraniano" ha terminado por afectar a los países limítrofes con Ucrania, admiten en ASAJA. "Es un cereal que podría tener otro destino, como Egipto y otros países que para su alimentación dependen en más de un 80% de este grano", apunta Ignacio López. Y según informan a Sputnik en la ONG Oxfam Intermon, aparte del riesgo en los países del cuerno de África, la situación derivada en el Sahel central es "bastante alarmante", donde siete millones de personas se están enfrentando a una situación crítica.España, importadora neta"Importamos al año cerca del doble de lo que producimos porque tenemos una industria ganadera muy importante que precisa de pasto", dice Ignacio López, que explica que cuando no hay pasto suficiente para alimentar a la ganadería intensiva, se complementa con pienso de proteína vegetal y cereal. "Esto hace que seamos importadores todos los años, no solo este", asegura, "y cuando el flujo de Ucrania se detuvo hubo que importar grano de EEUU, Argentina y Brasill, rebajándose algunos criterios de control".Según los datos que maneja Unistock sobre el volumen de importación de grano ucraniano en Europa y España de los últimos cinco años, "las oscilaciones están dentro de lo habitual y no están directamente motivadas por la guerra", afirma Gómez Bueno. "También traemos bastante cereal de Francia, pero en Francia y en Italia también están padeciendo la sequía, que en el caso de España es ya irreparable en muchas zonas, por lo que seguiremos buscando el cereal fuera, está claro", añade Ignacio López.Fertilizantes carosPero no solo la sequía es un factor que provoca un descenso en la producción de grano. Los fertilizantes están caros y en España se ha constatado un descenso del consumo de los mismos por la bajada de la siembra, que en la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes de España (ANFFE) atribuyen también a "la nueva Política Agrícola Común, que desincentiva".En el mercado mundial es destacable el encarecimiento de los fertilizantes por los costes energéticos. Rusia es el principal exportador y primer productor de muchas materias primas utilizadas para abonos. Y Rusia asegura que parte del pacto alimentario está fallando porque varios cargamentos de fertilizantes están bloqueados en puertos europeos fruto de las sanciones que impiden el normal funcionamiento del sistema financiero ruso, impidiéndose así su comercio. Además, Moscú ha acusado a Ucrania y a la ONU de dificultar las labores de inspección y registro de los buques graneleros en el estrecho del Bósforo.

https://sputniknews.lat/20230419/la-manzana-de-la-discordia-el-grano-ucraniano-quiebra-la-unidad-de-la-union-europea-1138239289.html

https://sputniknews.lat/20230331/turquia-africa-recibio-el-12-del-grano-exportado-bajo-el-pacto-alimentario-1137583473.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Yarisley Urrutia

Yarisley Urrutia

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Yarisley Urrutia

📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis, cereales, 🌍 áfrica, hambruna, 📰 el acuerdo alimentario de estambul, ucrania, onu