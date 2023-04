https://sputniknews.lat/20230419/las-periodistas-colombianas-que-luchan-contra-el-analfabetismo-economico-1138334131.html

Las periodistas colombianas que luchan contra el analfabetismo económico

Economía para la Pípol es un proyecto digital que ha tomado fuerza en el país y el cual busca que la ciudadanía entienda temas económicos esenciales para tomar... 19.04.2023, Sputnik Mundo

Hace dos años, Colombia discutía efervescentemente la reforma tributaria que proponía Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda del Gobierno de Iván Duque (2018-2022), y que fue ingresada en el Congreso el 15 de abril de 2021.Hubo dudas en la sociedad civil sobre las medidas que iba a tomar el ejecutivo para recolectar 24 billones de pesos (6.400 millones de dólares según el cambio de la época). La reforma proponía fuertes tributos a varios productos de consumo masivo y servicios públicos, así como importantes cambios en el impuesto a la renta.La incertidumbre se acrecentó con las noticias falsas que aumentaron en las redes sociales. Viendo la situación del momento, y entendiendo la importancia de comunicar de manera acertada lo que pretendía el Gobierno con su reforma, María Camila González, en ese entonces periodista de Portafolio —uno de los periódicos económicos más reconocidos del país—, recurrió a Twitter para hacer un mapeo de lo que las gentes sabían, lo que desconocían, cuáles eran sus dudas y temores.González arrojó un trino preguntando por ideas para un formato que atacara la desinformación, una labor social, si se quiere. Angélica Benavides, también periodista, vio la publicación y respondió. Su experiencia era diferente. Trabajaba en el equipo de comunicaciones del Ministerio de Vivienda y notaba la desconexión de sus colegas de Hacienda. Era parte del Gobierno de turno.Ambas, sin conocerse, encontraron en Valerie Cifuentes, una amiga en común, el puente para empezar a trabajar y demostrar que la reforma no era del todo negativa, y que lo positivo no se estaba contando de una forma desglosada y asertiva."Fue algo frenético, pues estructuramos todo de un día para otro. Con un amigo diseñamos el logo, creamos las redes y empezamos. De una pregunta y una idea, y una respuesta a una necesidad, salió un proyecto maravilloso", apunta Valerie Cifuentes.Entonces María Camila, Angélica y Valerie llegaron al consenso de que el proyecto tenía que llamarse Economía para la Pípol. Luego de un breve consejo de redacción le apostaron a un ejercicio exploratorio para saber la acogida en redes.La recepción fue alta, también el agradecimiento. Y no solo de personas cercanas, sino de un público que necesitaba entender temas económicos a través de un lenguaje sencillo, desde cómo sanar sus deudas, hasta posibles opciones de inversión.En un año, Economía para la Pípol se constituyó legalmente como una empresa. El éxito de trasponer los conceptos económicos a un idioma para todas y todos generó un crecimiento sustancial en redes, a tal punto de que se convirtieron en punto de referencia, en un medio de comunicación de consulta."Nos organizamos de una forma muy práctica. María Camila se encarga de la parte administrativa y de buscar opciones de negocio. Angie es nuestra guionista estrella para los videos explicativos y yo estoy pendiente del tema gráfico, nuestra identidad visual y demás", dice Valerie.El trabajo ha sido tan fructífero que en diciembre del año pasado, Economía para la Pípol recibió el premio de la Asociación de Periodistas Económicos, uno de los reconocimientos más importantes para quienes cubren esta fuente.A la fecha, el proyecto de María Camila, Angélica y Valerie tiene más de 50.000 seguidores en redes sociales, y está creciendo, al punto que las tres miran opciones para que sea su principal fuente de ingresos, es decir, dedicarse a tiempo completo a este medio.¿Qué fue de la reforma de Duque y Carrasquilla?El rechazo a la reforma del Gobierno de Duque llevó a que, entre el 28 de abril y el 15 de junio de 2021, Colombia viviera las protestas más intensas de los últimos años y en respuesta, una fuerte represión de las fuerzas del orden. El llamado Paro nacional dejó como saldo 80 muertes, más de un millar de heridos y cientos de personas denunciadas como desaparecidas.El 2 de mayo de 2021, el presidente Duque retiró la polémica reforma. Un día después, el 3 de mayo, el ministro Carrasquilla presentó su renuncia al cargo como ministro de Hacienda.

