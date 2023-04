https://sputniknews.lat/20230415/control-de-precios-en-colombia-una-solucion-o-un-agravante-de-la-inflacion-1138146294.html

Control de precios en Colombia: ¿una solución o un agravante de la inflación?

El Gobierno colombiano insinúa un posible control de precios para combatir la inflación, algo resistido por agricultores y empresarios.

américa latina

colombia

gustavo petro

inflación

alza de precios

📈 mercados y finanzas

productos agrícolas

En el marco de la mayor inflación en décadas en Colombia, que en marzo alcanzó una variación anual de 13,34%, el Gobierno de Gustavo Petro busca estrategias para moderar los precios de los alimentos.El propio presidente anunció el 5 de abril, a través de su cuenta de Twitter, que había alcanzado un acuerdo con Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) con miras a "diseñar e implementar medidas para la reducción de los precios de los alimentos".En la misma línea, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, había adelantado: "Es hora de que los empresarios ayuden a moderar la inflación de productos industriales y de servicios".Sin embargo, los anuncios no fueron bien recibidos por la SAC, que si bien se mostró dispuesta a dialogar con el Gobierno, descartó brindar su apoyo a un control de precios sobre los alimentos. Los agricultores consideraron que la medida, lejos de brindar una solución, puede agravar la inflación que tiene el país.En diálogo con Sputnik, el economista colombiano Manuel Martínez coincidió con la gremial en que "establecer unos precios fijos y máximos podría generar una mayor puja distributiva y, por ende, una mayor inflación".Los agricultores también advierten que un control de precios podría propiciar la generación de mercados paralelos o incluso la escasez en algunos productos. Además, auguran que si el precio de los alimentos se fija por debajo del costo de producción, los agricultores no buscarán producirlos.Martínez estuvo de acuerdo en este punto, pero aseguró que el Gobierno busca alternativas para intentar incentivar la oferta, reduciendo los costos de producción.Energía, aranceles, producción nacional y desindexaciónA pesar de que el debate se centró en eso, el control de precios de los alimentos no es la única alternativa manejada por el Gobierno colombiano para combatir la inflación. Martínez destacó que la administración de Petro también piensa en un control de precios de la energía, la reducción temporal de los aranceles, el impulso de la producción nacional y la desindexación de bienes y servicios al salario mínimo.El economista explicó que, en relación a los precios de la energía, el Gobierno apuesta a establecer acuerdos con el sector energético e implementar regulaciones orientadas a estabilizar los precios.A su vez, profundizó el analista, la reducción temporal de aranceles sobre insumos importados estratégicos, como los fertilizantes, también beneficiaría la reducción de precios.De todos modos, fomentar la producción nacional de los fertilizantes también es clave para reducir los costos. Para eso, Petro ha manifestado su interés en la compra de la empresa venezolana Monómeros, con sede en la ciudad colombiana de Barranquilla. Martínez apuntó que la compañía "por mucho tiempo produjo casi el 80% de la oferta local de fertilizantes".El Gobierno también impulsó políticas de desindexación del salario mínimo de algunas actividades, bienes y servicios. Así, el salario mínimo dejó de funcionar como parámetro para la determinación de cuotas, tarifas, multas, sanciones, tasas y estampillas, entre otros. En enero de 2023, 85 cobros que tradicionalmente se ajustan de forma anual con el salario mínimo pasaron a depender únicamente del crecimiento de la inflación. Esto resulta beneficioso en un contexto en el que el salario mínimo ha crecido más que el índice de precios.Economía popular y reforma agraria, medidas a largo plazoOtras medidas destacadas por el experto, pero vinculadas al sistema financiero, son el desarrollo de "unas líneas estratégicas por parte del Gobierno, que consiste en dar incentivos a actividades productivas de la economía popular". Junto al Grupo Bicentenario —integrado por bancos e instituciones financieras—, la administración Petro lanzó un programa de inclusión crediticia que otorgará un millón de créditos para colombianos sin acceso a financiación formal.También contribuye en esa línea la reforma agraria iniciada por el Gobierno de Petro, que ha entregado tierras a familias rurales, principalmente campesinos víctimas del conflicto armado, para que las trabajen. Para Martínez, los resultados en la producción de alimentos llegarán a mediano y largo plazo, pero servirán para moderar los elevados precios de los alimentos en el mercado.¿La inflación llegó a un techo?Pese a que siguen siendo elevados, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas en Colombia han registrado una disminución en las últimas semanas. De acuerdo a datos aportados por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), esta categoría alcanzó en marzo de 2023 una variación anual de 21,81%. Sin embargo, en enero esta variación llegaba a 26,18%.En la actualidad los productos que más aumentaron sus precios fueron las arracachas, el ñame —conocido también como boniato— y otros tubérculos (102,31%), la cebolla (52,86%) y los plátanos (45,79%).En ese marco, el economista espera que los precios comiencen a ajustarse "poco a poco", dado que "hay una menor devaluación y la tasa de cambio se ha revaluado un poco, aunque con alta volatilidad".Una lupa sobre el efecto socialMartínez admitió que el aumento de los precios "ha tenido un efecto social en las personas que por supuesto vieron disminuido su salario real", aunque consideró que la disminución fue "relativamente pequeña si se considera que el aumento del salario mínimo de 2022 fue de 10% y la inflación promedio de ese año fue de 10,15%"Las previsiones son más auspiciosas para 2023: el aumento del salario mínimo fue de un 16% y se espera que la inflación promedio sea del 12,3%. Martínez señaló que, de cumplirse la meta de inflación, el salario real de los colombianos aumentaría en 3,7%. "De alguna forma se compensa lo que se perdió el año pasado", aseguró, además de apuntar que este impulso permitirá compensar los gastos adicionales de las familias más vulnerables.

