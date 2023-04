https://sputniknews.lat/20230420/amlo-reconoce-a-la-escritora-elena-poniatowska-es-una-santa-laica-1138378199.html

AMLO reconoce a la escritora Elena Poniatowska: "Es una santa laica"

AMLO reconoce a la escritora Elena Poniatowska: "Es una santa laica"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitó a la escritora Elena Poniatowska por ser galardonada con la medalla Belisario Domínguez que... 20.04.2023, Sputnik Mundo

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario mexicano, quien anunció que no acudiría a la ceremonia de entrega para evitar ataques de los senadores, calificó a la autora de Hasta no verte, Jesús mío como "la mejor escritora de nuestros días, la más inteligente" y la calificó como una "santa laica" por apoyar a "los que sufren y luchan por los demás".Desde que López Obrador perdió por primera vez la elección presidencial de 2006, Poniatowska, ganadora del Premio Cervantes 2013, manifiesta su apoyo público al ahora presidente de México. Incluso escribió una crónica sobre la protesta que el político organizó tras su derrota, durante casi dos meses, en la Ciudad de México. En entrevista para Sputnik, la autora de La noche de Tlatelolco reconoció que, a pesar de su apoyo al mandatario mexicano, el Gobierno de López Obrador aún tiene promesas por cumplir, mismas que el mandatario no atiende por poner más atención en quién lo sucederá en Palacio Nacional en 2024. "La transformación política está dependiendo demasiado, a mi juicio, de las elecciones, porque el mismo López Obrador las adelantó, se cortó su periodo porque él habló desde ya hace tiempo de quiénes seguían. No dio nombres, pero habló de Claudia Sheinbaum, se ve que es su favorita o se ve que la favorece a ella, y Marcelo Ebrard, y claro, surgió el nuevo secretario de Gobernación [Adán Augusto López]", declaró Elena Poniatowska.

