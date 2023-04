https://sputniknews.lat/20230420/mas-malas-noticias-para-zelenski-desde-eeuu-y-la-usaid-cada-vez-mas-bizarra-1138406395.html

Más malas noticias para Zelenski desde EEUU, y la USAID cada vez más bizarra

Más malas noticias para Zelenski desde EEUU, y la USAID cada vez más bizarra

Grandes malas noticias llegan desde EEUU para el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Por un lado, desde la Casa Blanca advierten que los recursos de... 20.04.2023

El 'método' USAID para auditar a KievInsólito. Bizarro, en el sentido de 'raro' o 'fuera de lo común' del término. Así se pueden entender los subterfugios estrafalarios de los que se vale EEUU para seguir dopando con metálico al régimen de Zelenski, o tal vez a las propias cuentas bancarias del presidente de Ucrania, de acuerdo a las investigaciones del periodista y premio Pulitzer estadounidense Seymour Hersh, quien incide en que Zelenski y su círculo cercano han malversado, sólo en 2022, al menos, 400 millones de dólares de los que Washington ha destinado a Kiev para la compra de combustible. Esto, más allá de las armas que Occidente envía y que son cada vez más pesadas.El asunto es que la Agencia de EEUU para del Desarrollo Internacional [USAID, por sus siglas en inglés] ha anunciado que el Congreso de EEUU ha aprobado una nueva asistencia de 20 millones de dólares a Ucrania para supervisar cómo y en qué se ha estado utilizando el dinero que la Administración Biden ha otorgado al régimen de Zelenski desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania.Esto apuntaría al manejo de los fondos de asistencia para ayudar a la población ucraniana, ya que el Kiev depende de la ayuda extranjera para mantener sus servicios de emergencia y asistencia a la población afectada por el conflicto, así como para mantener servicios básicos y el pago a empleados de diferentes instituciones públicas.La USAID señaló que ha construido un nivel de supervisión, monitoreo y rendición de cuentas sobre el uso de esos fondos con el fin de "prevenir y combatir la corrupción" y asegurar que los fondos lleguen a la población que los necesita. Y, ¡atención! Aquí viene la parte más bizarra de todo esto: de acuerdo con la USAID, la transferencia de esos 20 millones de dólares a Kiev se hará mediante el Banco Mundial con un sistema de reembolso, una vez que el Gobierno ucraniano demuestre ante la institución la USAID en qué fueron destinados.Dicho de otra forma: los 20 millones de dólares le serán entregados al régimen de Kiev, luego de que el propio régimen de Kiev se haga una auditoría a sí mismo del uso del dinero, y se la entregue a la USAID. ¿Qué puede salir mal? Es decir, para Zelenski. Realmente cuando uno cree que lo ha escuchado, visto o leído todo, y que ya nada puede sorprender, entonces aparecen giros en el guion que a uno lo dejan en la lona.Para el Dr. en Geopolítica Rolando Dromundo esta es una acción simbólica, tal como fueron los cambios que hizo Zelenski en el Gabinete cuando saltó el escándalo en el Ministerio de Defensa. El analista señala que en Washington están perfectamente conscientes de la corrupción en Ucrania, "pero tienen que hacer algo para, al menos en la parte de imagen para justificar el continuo apoyo, porque si por un lado salen escándalos de corrupción, y por otro lado se sigue dando dinero de los contribuyentes de EEUU, por supuesto es algo que no va a gustar en un sector de la población estadounidense".¿Jarro de agua fría para Zelenski?Pero sí hay cosas que pueden 'salir mal' para Zelenski: durante un conversatorio virtual organizado por la revista Foreign Policy, el subsecretario de Defensa para Políticas de EEUU, Colin Kahl, donde lanzó un aviso a navegantes: "Hemos tenido una extraordinaria cantidad de dinero que nos dio el Congreso para brindar asistencia en seguridad a Ucrania, pero no es ilimitado".Así, desde las propias entrañas de Washington se empieza a reconocer que a EEUU le van quedando 'pocas balas en la recámara', cada vez menos 'monedas' para que el actor ucraniano Volodímir Zelenski pueda pasar el sombrero para que su país siga funcionando, o, tal como ha advertido Seymour Hersh, para que siga engordando su propia billetera."Esto puede tener dos interpretaciones. Por un lado, calmar a las voces a lo interno de EEUU […], por otro lado, un poco empujando a los otros aliados de EEUU a que pudieran contribuir más al gasto militar. Y, por otro lado, que en un momento dado no habría que excluir una opción política, que sería negociar en vez de estar simplemente dando armas", observa Dromundo.A esto se suma un proyecto de ley en EEUU: "El congresista estadounidense Matt Gaetz presentó una Resolución Privilegiada de Investigación, obligando al presidente Joe Biden a transmitir a la Cámara de Representantes copias de todos y cada uno de los documentos que describen los planes para la asistencia militar a Ucrania", dice el documento difundido por la oficina de Gaetz.Una resolución que, de aprobarse, ordena al secretario de Defensa, Lloyd Austin, a divulgar el total de las fuerzas militares estadounidenses, incluidos los operadores especiales, desplegadas en Ucrania sin la autorización del Congreso. Biden y Austin deberán proporcionar la información solicitada en un plazo de dos semanas posteriores a la adopción del proyecto de ley. Documentos filtrados en los últimos meses con presunta información militar clasificada del Pentágono, revelaron que al menos 14 miembros de las fuerzas especiales de EEUU han sido desplegados en Ucrania."Al final de cuentas lo que quieren es atarlo de manos [a Biden]. Matt Gaetz representa a los sectores más conservadores del Partido Republicano, y claramente es de los que va a encabezar siempre cualquier ataque a la Administración de Biden. Sin embargo, es difícil que esto pueda avanzar. […] Esto en la práctica es muy difícil que se pueda llevar a cabo. […] Entonces más bien es como un llamado de atención", concluye el Dr. Rolando Dromundo.

