Opositores ecuatorianos piden "muerte cruzada" para solucionar crisis política

QUITO (Sputnik) — El movimiento opositor Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, llamó a la "muerte cruzada" por grave... 20.04.2023, Sputnik Mundo

La "muerte cruzada" es una herramienta constitucional ecuatoriana que faculta al presidente a disolver el Parlamento, y viceversa, y posteriormente convocar a elecciones. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, afirmó en una entrevista con el medio británico Financial Times, difundida el 18 de abril, que disolvería el Legislativo si no logra conseguir los 92 votos que necesita de 137 parlamentarios para evitar su destitución en un juicio político en su contra por presunto peculado. Bajo el título de Urgente: salida democrática, el movimiento Revolución Ciudadana argumentó su posición en la falta de sentido común del presidente Lasso y señaló que por cuidar su "buen nombre" no admite estar imposibilitado en todos los sentidos para trabajar en beneficio de otra clase social que no sea la suya. En el texto se menciona la existencia de una grave crisis en el Ejecutivo con casos corrupción, así como la falta de respuesta expedita por parte de la Fiscalía y la existencia de jueces que liberan sin sentido de justicia y ética a criminales. El llamado ocurre en medio de un proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) por presunto peculado. La Fiscalía General del Estado ha denominado la investigación como el Caso Encuentro, conocida mediáticamente como El Gran Padrino, donde fue implicado el empresario Danilo Carrera, cuñado del mandatario, en la venta de cargos y contratos en empresas públicas y presuntos nexos con la mafia albanesa.

