La propuesta de Petro ante la OEA "es no seguir los modelos desgastados de EEUU y Europa"

Además de reunirse con el presidente de EEUU, Joe Biden, Gustavo Petro tuvo un discurso en la Organización de Estados Americanos que abrió una baraja de... 22.04.2023, Sputnik Mundo

Este 21 de abril, el presidente Gustavo Petro regresó a Colombia luego de una agenda bastante apretada en Estados Unidos en la que, además de viajar de costa a costa en cuestión de horas para dictar una conferencia sobre crisis climática en la Universidad de Stanford, se reunió con Joe Biden, el primer mandatario estadounidense.Más allá de la cita con su homónimo en la Casa Blanca, hubo una intervención que llamó la atención en América Latina: su discurso en la Sesión Plenaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).Y generó interés, entre otras cosas, por la propuesta de Petro de rehacer la Carta Democrática de la OEA para recibir de nuevo a Venezuela y Cuba. El país bolivariano abandonó este organismo el 27 de abril de 2019, mientras que la isla del Caribe, fundadora de la OEA, fue expulsada en 1962. "Se están violando derechos políticos de la región. Y este puede ser el camino para arreglar nuestras cuentas", declaró Petro.Si bien es una idea osada, es claro que las palabras del mandatario colombiano van hiladas a la intención de lograr que el país y la región sean "potencias mundiales de la vida", como proclama el Plan de Desarrollo de Petro para Colombia."Vemos [en Gustavo Petro] a un líder que replantea lo que significa ser y tener una democracia hoy en día. Y democracia es, en otras palabras, contar con mesas de diálogo y trabajos que incluyan, en este caso, a todos los Estados americanos", indicó a Sputnik David Castrillón-Kerrigan, profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia y experto en temas de política internacional.Castrillón hace un análisis más detallado y desglosado de las palabras de Petro en la OEA, de lo que significa, en el fondo, su propuesta.El analista concuerda en que haber dejado salir a Venezuela y expulsado a Cuba, por más que fuera hace más de 60 años, muestra una visión limitada de lo que tiene que ser la democracia. Y por eso es que Petro insiste en que vuelvan a la mesa. "Bajo el paraguas de la OEA se tomó el modelo estadounidense como el modelo a seguir, como el ideal para organizar a un país política y económicamente. Y eso llevó a que este organismo excluyera a naciones que no compartieron esa visión".Lo anterior no quiere decir que Petro desconozca lo que sucede en Venezuela y Cuba, solo que refuerza que, así como estos dos países atraviesan situaciones complicadas, los demás también tienen que luchar contra sus propias problemáticas.Hay un detalle que Castrillón no quiere dejar pasar en alto y es la forma en la que el presidente colombiano estructuró su discurso, como si el escenario fuera otro. Y esto, para el analista, generó un gran impacto."Pareció que estuviera hablando en CELAC o en Unasur. Pues sus palabras estuvieron dirigidas al resto de los países de Latinoamérica y no a Estados Unidos. Y es muy audaz: te encuentras en Washington, la capital de la democracia, y te refieres a tus pares de América Latina y no, como suele ser, al anfitrión como el centro de la discusión", examina el experto.Un diálogo para desglosarSin duda, el hecho más mediático, e importante, de la gira de Petro en Estados Unidos fue el encuentro del pasado 20 de abril con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca, reunión que estaba planeada para durar una hora y que se extendió a hora y media.Más allá de la cordialidad que captaron las cámaras, y de que Biden reafirmó la importancia de Colombia en la región, para Carrillo hubo silencios frente a temas álgidos, como por ejemplo la migración."Los resultados del problema migratorio pueden enterrar la carrera de cualquier político en Estados Unidos. Y por eso se vio a un Biden intentando que Colombia mitigue la salida de foráneos con rumbo a EEUU, incluso de convertirse en un país de estadía para quienes buscan llegar al norte. Pero Petro sabe que eso representa un costo muy alto y que la responsabilidad tiene que ser compartida", consideró Carrillo.Algo muy importante, que Petro viene recalcando desde su campaña a la Presidencia, es la política de drogas de EEUU, para él obsoleta hace mucho tiempo.En la rueda de prensa posterior al encuentro, el presidente colombiano aseguró que Biden "entendió que una cosa es fumigar una mata y a unos seres humanos débiles económicamente, y otra es perseguir el empresariado del narcotráfico, que se hace a partir de labores de inteligencia, de sus bienes, de sus dineros, y a partir de la interdicción".Por último, los mandatarios hablaron del cambio climático. Petro propuso la posibilidad de reducir la deuda externa si se hacen acciones climáticas asertivas."Siento que el presidente colombiano va a un ritmo bastante rápido, pues quiere que las transiciones energéticas, por ejemplo, comiencen desde ya para combatir el problema del medio ambiente, mientras que en Estados Unidos lo piensan más a largo plazo. Quizá esa diferencia de agendas los distancie un poco", concluyó Carrillo.

