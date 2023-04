https://sputniknews.lat/20230425/canciller-turco-occidente-no-compensaria-el-dano-a-turquia-si-se-uniera-a-las-sanciones-a-rusia-1138596893.html

Canciller turco: Occidente no compensaría el daño a Turquía si se uniera a las sanciones a Rusia

El ministro de Asuntos Exteriores del país euroasiático añadió: "Por el contrario, Turquía sufriría daños. Nadie compensará los daños, especialmente los países occidentales. Deberíamos ser realistas".Vale recordar que Turquía se ha opuesto a la campaña de sanciones de Occidente contra Rusia y que el presidente Recep Tayyip Erdogan declaró a fines de marzo que su nación no se vería arrastrada a ninguna hostilidad contra Moscú.De hecho, el ministro Cavusoglu prometió anteriormente durante una visita a la ciudad turca de Manavgat que Turquía no sería utilizada como un "peón" por Estados Unidos y sus aliados en sus juegos para dar a las naciones occidentales ventaja en los negocios.Con las elecciones turcas a la vuelta de la esquina, el ministro de Relaciones Exteriores turco también advirtió que si la oposición de su país toma el control, ello podría significar la entrada de Turquía en el conflicto de Ucrania, con el cual la actual Administración no se ha involucrado.Desconfianza hacia EEUU y FranciaEl canciller turco también aprovechó su entrevista para transmitir que no puede confiar en Estados Unidos y Francia en la lucha contra el terrorismo.En respuesta al comentario del presentador de que Estados Unidos y Francia son aliados de Turquía, dijo que "desafortunadamente, es así"."Pero mira a la Unión Europea, que también es una alianza política. Y en esa alianza hay países que no pueden confiar unos en otros. Esto es realpolitik. Para eso está la diplomacia. Tomas medidas considerando ese factor. Tu estrategia se basará en ello", reconoció Cavusoglu.El ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, dijo a principios de abril que su país está decidido a destruir a los terroristas kurdos en el norte de Irak y nunca tolerará ningún "juego" con ellos.Turquía ha estado en conflicto con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), al que considera terrorista, desde 1984, y las hostilidades se reanudaron en 2015. Las relaciones con el PKK se convirtieron en un escollo para la adhesión de Suecia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), ya que Ankara se niega a ratificar la candidatura del país nórdico, exigiendo que Estocolmo extradite a ciudadanos kurdos a los que había concedido asilo.

