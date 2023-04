https://sputniknews.lat/20230417/elecciones-en-turquia-que-esta-en-el-juego-1138249009.html

Elecciones en Turquía: ¿Qué está en el juego?

Elecciones en Turquía: ¿Qué está en el juego?

MOSCÚ (Sputnik) — Falta menos de un mes para las elecciones presidenciales en Turquía, en las que el mandatario actual, Recep Tayyip Erdogan, buscará la...

El dominio de Erdogan en la política turca en los últimos 20 años corre el riesgo de terminar, tomando como base los resultados de los sondeos de marzo, que daban ventaja al candidato de la oposición, Kemal Kilicdaroglu, del Partido Republicano del Pueblo (CHP). Sin embargo, un sondeo publicado por Areda Survey, en abril, mostró que Erdogan ya cuenta con un apoyo de 50,8% de los electores, por un 43,1 de Kilicdaroglu. Aparte de Erdogan y Kilicdaroglu por el sillón presidencial lucharán Muharrem Ince, del partido Memleket, y Sinan Ogan, candidato del bloque Ata Ittifaki, que, según la encuesta de Areda Survey, gozarían de 4,8 y de 1,6%, de apoyo, respectivamente. En caso de que ninguno obtenga el 50% del voto necesario para ganar la carrera electoral, tendrá lugar una segunda vuelta. Campaña electoral Las votaciones presidenciales y parlamentarias están programadas para el 14 de mayo, tres meses después de que fuertes terremotos, los cuales Erdogan calificó como el mayor desastre en la historia del país desde 1939, sacudieran el sureste de Turquía, cobrando la vida de más de 50.000 personas. Es obvio que los devastadores movimientos telúricos y el mes sagrado musulmán del Ramadán, tuvieron su impacto en el carácter de la carrera electoral, que se inició el pasado 18 de marzo, y, a diferencia de los ciclos electorales anteriores, es más tranquila y menos intensa, según el diario turco Hurriyet. El rotativo indica que los candidatos no usan la música en sus campañas, así como, a cambio de manifestaciones en las calles, celebran reuniones en salas. Sin embargo, las campañas se llevan a cabo con energía en salas de cine y redes sociales, además de los anuncios en la televisión. La reelección de Erdogan, lanzada el 11 de abril, se enfoca en el campo económico, en particular el líder turco promete reducir la inflación e impulsar el crecimiento de la economía. Erdogan promete nombrar a nuevos miembros del Gabinete, si gana las presidenciales. El presidente actual compara el gobierno con una estafeta, "cuando llega el momento, es necesario pasar la bandera a otra persona que la llevará al mismo destino". Turquía trabaja también en afianzar su política exterior, siendo uno de los países garantes de la Iniciativa de Granos del Mar Negro, y, al mismo tiempo, busca mediar entre Rusia y Ucrania. No obstante, la oposición turca representada, en particular, por Kemal Kilicdaroglu está respirando en la nuca de Erdogan. Kilicdaroglu espera eliminar visados entre Turquía y Europa. Al mismo tiempo, el candidato prevé mantener lazos con Moscú. Como afirmó a Sputnik su asesor Unal Cevikoz, el candidato está seguro de que Turquía, como miembro de la OTAN, y Rusia "pueden tener relaciones buenas y equilibradas". En lo referente a la interacción entre Ankara y Damasco, "la falta de contacto no beneficia a nadie", indicó Cevikoz. Sin embargo, el equipo de campaña de Kilicdaroglu no tiene prisa por evaluar la situación en Siria antes de las elecciones. Según el asesor, "las demandas de (el presidente sirio, Bashar) Asad constituyen un tema para una conversación separada". En una entrevista con Sputnik, Asad indicó que estaba listo para reunirse con su homólogo turco Erdogan, solo después de la retirada de las tropas turcas de Siria. Otro candidato, Muharrem Ince, critica la oposición por "la falta de interés en la victoria en las elecciones". Ince ya participó en las presidenciales en 2018, como candidato del CHP, liderado por Kilicdaroglu. Entonces obtuvo más del 30% de los votos, pero más tarde fundó su propio partido, Memleket, tras años de disputas con la cúpula del CHP. El candidato se muestra seguro de que los comicios de 2023 se celebrarán en dos rondas, así como está listo para hacer "todo lo posible para que Erdogan se retire". Ince reitera que Turquía busca estrechar las relaciones con Rusia sobre la base de la confianza. Al mismo tiempo, el político espera abrir los canales diplomáticos con Siria, así como nombrar al embajador en Damasco. Ince promete "seguir esforzándose" por establecer el diálogo con el presidente sirio. El cuarto candidato, Sinan Ogan, graduado de la Universidad rusa MGIMO, también reiteró su disposición a reunirse con Asad. Según Ogan, "no debe haber enemistad de sangre entre los Estados", así como "las líneas de diálogo entre los países deben estar constantemente abiertas". En cuanto a la política de Turquía, el pretendiente espera centrarse en los beneficios para el Estado y la región. "No debemos comportarnos como lo hemos hecho", dijo Ogan en una entrevista con Sputnik. Electorado Las encuestas preliminares muestran dos claros favoritos en las presidenciales: Erdogan y Kilicdaroglu. Según el estudio realizado por el centro de investigación Optimar del 1 al 7 de abril, entre 4.745 personas encuestadas, un 45,9% votaría por Erdogan y un 43,9% apoyaría a Kilicdaroglu. El apoyo de Ince constituye un 8,3% y de Ogan es de un 1,7. Por otro lado, los votantes de entre 18 y 24 años de edad ven como su líder al jefe de Memleket Ince, su apoyo es de un 19,5%, le sigue Ogan (15,3%), en el tercer lugar está Kilicdaroglu (15,2) y el cuarto puesto lo ocupa Erdogan (13,6). El presidente del Consejo Supremo Electoral de Turquía, Ahmet Yener, estimó en 64,1 millones el número total de los votantes, entre ellos 60,8 millones dentro del Estado. Indicó que en el país y fuera se instalarán 191.884 urnas. Agregó que más de 4,9 millones de personas podrán participar en las presidenciales por primera vez este año. Las elecciones presidenciales y parlamentarias de Turquía ya están a la vuelta de la esquina, sin embargo es evidente que el resultado aún no está cantado.

