Consejo de Seguridad de la ONU: Lavrov y su intervención magistral

2023-04-25T18:57+0000

Lavrov y su intervención magistral ante el Consejo de Seguridad de la ONUEste lunes el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, al presidir una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU denunció que Occidente está creando "clubes de los elegidos, pasando por alto las Naciones Unidas". En este sentido, abogó por "adaptar" a este organismo internacional a las tendencias actuales de las relaciones internacionales, y sugirió que hay que aumentar la representación de los países asiáticos, africanos y latinoamericanos en el Consejo de Seguridad.El 'jardinero' sigue haciendo de las suyasEl alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, intervino este lunes 24, en el día de su 76 cumpleaños, en el Consejo de Asuntos Exteriores en Luxemburgo, donde expuso su visión de la "nueva era" de la política exterior. Según Borrell, la Unión Europea debe establecer relaciones con otros países acorde su postura respecto al conflicto en Ucrania y al papel creciente de China en el mundo.Cristina Fernández apela su condenaLos abogados de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presentaron la apelación a la condena recibida de 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. Paralelamente, el fiscal de la causa, Diego Luciani, también presentó una apelación, pero en su caso para pedir una pena mayor y el reconocimiento del crimen de asociación ilícita. Mientras, tras la decisión del presidente, Alberto Fernández, de no presentarse a la reelección, se espera la decisión de Cristina sobre su posible candidatura.Ari Lijalad, politólogo y periodista argentino que está cubriendo el curso de la causa Vialidad, explica que "Cristina fue condenada, no por asociación ilícita, no por defraudar al Estado, no por direccionar obra pública hacia Lázaro Báez, sino que utilizaron tres elementos absolutamente insólitos para condenarla".Maduro aplaude la mirada multipolar del BRICSEl presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aplaudió el desarrollo económico del BRICS y su papel en el establecimiento de un "núcleo de poder mundial alternativo al viejo núcleo imperialista y colonialista de Occidente". Lo declaró en su programa informativo 'Con Maduro+', donde hizo un recuento de los eventos más importantes de la semana.Ante la perspectiva del ingreso de Venezuela al BRICS, el experto en Desarrollo Regional Demetrio Brizuela, expresó: "Entendemos que para nosotros es un momento geopolítico importantísimo. El trabajo que se viene realizando desde los BRICS, como ese pueblo gigante de desarrollo económico, social, político y energético, con todo lo que eso puede implicar para Venezuela. Sobre todo en un momento que hemos visto vulnerados nuestros intereses por el imperialismo norteamericano".Tesoro oculto: importante hallazgo de un arrecife de coral en las aguas profundas de las GalápagosCientíficos han descubierto extensos y antiguos arrecifes de coral de aguas profundas en la Reserva Marina de Galápagos [RMG], los primeros de su tipo documentados dentro del Área Marina Protegida [AMP] desde su creación en 1998.Para el ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador, José Antonio Dávalos, estas son noticias alentadoras. "Esto reafirma nuestra convicción de establecer nuevas áreas marinas protegidas en el Ecuador y seguir impulsando la creación de una regional en el Pacífico Este Tropical. La riqueza aún inexplorada de las profundidades del océano es un motivo más para esforzarnos en alcanzar los compromisos de la Alianza Global para el Océano - 30x30, cuyo objetivo es que al menos el 30% de los océanos del mundo se declaren Áreas Marinas Protegidas (AMPs), hasta el año 2030, permitiendo actividades económicas sostenibles alineadas con la conservación", expresó Dávalos.Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

