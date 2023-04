https://sputniknews.lat/20230425/el-interes-de-rusia-en-el-acuerdo-sobre-cereales-no-se-debe-a-ganancias-a-corto-plazo-1138610834.html

"El interés de Rusia en el acuerdo sobre cereales no se debe a ganancias a corto plazo"

"El interés de Rusia en el acuerdo sobre cereales no se debe a ganancias a corto plazo"

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, señaló ante la ONU los problemas que surgen durante la aplicación del acuerdo de granos del mar Negro. La columnista... 25.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-25T18:11+0000

2023-04-25T18:11+0000

2023-04-25T18:11+0000

💬 opinión y análisis

ucrania

rusia

onu

turquía

serguéi lavrov

dmitri peskov

📰 el acuerdo alimentario de estambul

internacional

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0b/12/1132596837_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_46e336a2f6b8152a0456a66d283b96ce.jpg

Serguéi Lavrov declaró que a pesar de que las exportaciones ucranianas de alimentos son estables, la parte rusa del trato sobre cereales aún no se cumple, algo que está establecido en los acuerdos de Estambul de 2022. Karnova señaló en una conversación con Sputnik que Rusia apenas espera recibir ingresos inmediatos del acuerdo sobre los cereales. Precisó que en la situación hay más política que economía, aunque es muy difícil separar una de otra. Rusia se beneficia del acuerdo sobre los cereales porque es tanto una división de mercados como una oportunidad de recibir algunas preferencias y condiciones especiales.La columnista explicó que el acuerdo se prorrogó hasta las elecciones presidenciales en Turquía. Si el trato se extiende de nuevo puede haber nuevas condiciones más favorables para Moscú. La experta considera que sin Rusia sencillamente no habrá este pacto. "El grano pasa por los puertos de Ucrania para abastecer a los países pobres de África y a los ricos de Europa. Moscú obtiene dinero por el tránsito, Kiev tiene algunos ingresos, Turquía tradicionalmente se lleva una comisión por el paso por el estrecho, por tanto, es beneficioso para todos", explicó Natalia Karnova.Anteriormente el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también aclaró que aún no se cumplieron los términos del acuerdo sobre cereales entre Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU. Desde su punto de vista, las condiciones que concernían a Rusia no se cumplieron, por lo que "las circunstancias no se perfilan a favor de este acuerdo". Además, recordó que la desaparición del grano ucraniano y ruso del mercado no es la causa de la crisis alimentaria mundial. "Puede ser un factor, pero no es decisivo. La génesis es diferente, y así lo ha explicado repetidamente la parte rusa", concluyó Peskov.

https://sputniknews.lat/20230423/ministros-de-agricultura-del-g7-avalan-la-prorroga-del-acuerdo-del-grano-1138528027.html

https://sputniknews.lat/20230419/la-manzana-de-la-discordia-el-grano-ucraniano-quiebra-la-unidad-de-la-union-europea-1138239289.html

ucrania

turquía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💬 opinión y análisis, ucrania, rusia, onu, turquía, serguéi lavrov, dmitri peskov, 📰 el acuerdo alimentario de estambul